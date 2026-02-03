Il primo è stato Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005, arrivato dal Monza. Quindi sono arrivati El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008, arrivato dalla Be Sport Academy di Dakar e Yahya Idrissi-Regragui, trequartista classe 2007 di origini marocchine ma nativo di Watford (Inghilterra). Il Chelsea lo ha svincolato, il Milan lo ha messo sotto contratto.