Il primo è stato Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005, arrivato dal Monza. Quindi sono arrivati El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008, arrivato dalla Be Sport Academy di Dakar e Yahya Idrissi-Regragui, trequartista classe 2007 di origini marocchine ma nativo di Watford (Inghilterra). Il Chelsea lo ha svincolato, il Milan lo ha messo sotto contratto.
Ultimo colpo del Diavolo, in ordine di tempo, il terzino destro Magnus Dalpiaz. Classe 2007, è giunto in prestito dal Bayern Monaco. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si allenerà in Prima Squadra con Massimiliano Allegri. Dalle giovanili rossonere, al contempo, sono andati via Maximilian Ibrahimović (all'Ajax in prestito con diritto di riscatto), Matteo Duțu (alla Dinamo Bucarest a titolo definitivo) e Diego Sia (in prestito secco al Mirandés).
