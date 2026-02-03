Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, quattro colpi per il Futuro: uno si allenerà con la Prima Squadra di Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, quattro colpi per il Futuro: uno si allenerà con la Prima Squadra di Allegri

Milan, quattro colpi per il Futuro: uno si allenerà con la Prima Squadra di Allegri
Il club di Via Aldo Rossi ha messo a segno quattro interessanti acquisti, nella sessione invernale di calciomercato conclusasi ieri, per il Progetto Milan Futuro: giovani tutti da seguire, scoprire e sperare che possano imporsi in Prima Squadra
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ha concluso il suo calciomercato invernale 2026 acquistando, il primo giorno utile della sessione (2 gennaio) l'attaccante Niclas Füllkrug e, nell'ultimo giorno utile per le trattative (2 febbraio), il centrocampista offensivo Alphadjo Cissè. Quest'ultimo, però, si unirà alla squadra rossonera soltanto a partire dalla stagione 2026-2027. Concluderà, infatti, l'annata in Serie B, in prestito al Catanzaro, dove già stava giocando.

Milan, un bel calciomercato sui giovani per il presente e per il futuro

—  

Il club rossonero, però, nel mezzo ha portato a termine una bella campagna acquisti per il Progetto Milan Futuro, che racchiude il Milan Primavera di Giovanni Renna e il Milan Futuro di Massimo Oddo, portandosi a casa ben quattro giocatori davvero molto interessanti.

LEGGI ANCHE

Il primo è stato Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005, arrivato dal Monza. Quindi sono arrivati El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008, arrivato dalla Be Sport Academy di Dakar e Yahya Idrissi-Regragui, trequartista classe 2007 di origini marocchine ma nativo di Watford (Inghilterra). Il Chelsea lo ha svincolato, il Milan lo ha messo sotto contratto.

LEGGI ANCHE: Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di 'no'. Ecco qual è il reale problema del giocatore >>>

Ultimo colpo del Diavolo, in ordine di tempo, il terzino destro Magnus Dalpiaz. Classe 2007, è giunto in prestito dal Bayern Monaco. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si allenerà in Prima Squadra con Massimiliano Allegri. Dalle giovanili rossonere, al contempo, sono andati via Maximilian Ibrahimović (all'Ajax in prestito con diritto di riscatto), Matteo Duțu (alla Dinamo Bucarest a titolo definitivo) e Diego Sia (in prestito secco al Mirandés).

Leggi anche
Vigilia Bologna-Milan, Allegri fa i calcoli per la Champions. E sul mercato sorprende tutti così
Milan, Colombo: “Mancata conclusione della trattativa Mateta, c’è una sensazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA