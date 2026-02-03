Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan , nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha messo a segno un colpo molto interessante e anche con un discreto esborso economico. I rossoneri, infatti, versando 10 milioni di euro tra parte fissa (8) e bonus (2) si sono assicurati Alphadjo Cissè , quando il giocatore sembrava ormai già diretto al PSV Eindhoven .

Classe 2006, il centrocampista offensivo nato a Treviso è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona e ha esordito con la maglia gialloblu in Serie A nel 2024. L'esplosione vera e propria, però, è arrivata in questa stagione, che il ragazzo sta disputando in Serie B con la maglia del Catanzaro. Fin qui, 6 gol e un assist in 21 presenze con i giallorossi allenati dall'ex rossonero Alberto Aquilani.