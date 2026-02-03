Pianeta Milan
Il Milan ha acquistato Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, pagando circa 10 milioni di euro al club scaligero. Un bell'investimento per il futuro: il giocatore concluderà la stagione a Catanzaro
Daniele Triolo Redattore 

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha messo a segno un colpo molto interessante e anche con un discreto esborso economico. I rossoneri, infatti, versando 10 milioni di euro tra parte fissa (8) e bonus (2) si sono assicurati Alphadjo Cissè, quando il giocatore sembrava ormai già diretto al PSV Eindhoven.

Classe 2006, il centrocampista offensivo nato a Treviso è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona e ha esordito con la maglia gialloblu in Serie A nel 2024. L'esplosione vera e propria, però, è arrivata in questa stagione, che il ragazzo sta disputando in Serie B con la maglia del Catanzaro. Fin qui, 6 gol e un assist in 21 presenze con i giallorossi allenati dall'ex rossonero Alberto Aquilani.

Cissè sta facendo molto bene, è in crescita continua e il Milan, che lo ha annunciato ufficialmente ieri, ha deciso di farlo restare a Catanzaro in prestito fino al termine di questa stagione. Quindi, dal prossimo mese di luglio, si unirà alla rosa di Massimiliano Allegri.

