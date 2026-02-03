Juve che, sul mercato, nell'ultimo giorno utile della sessione invernale, ha piazzato i colpi Jérémie Boga ed Emil Holm, ma è rimasta senza centravanti. Il Napoli ha preso Alisson Santos, esterno sinistro offensivo, dallo Sporting Lisbona, mentre l'Inter ha prelevato Yanis Massolin dal Modena, lasciando però il calciatore franco-algerino in prestito ai canarini in Serie B.