In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta, 0-1, della Roma di Gian Piero Gasperini sul campo dell'Udinese: decide un gol su calcio di punizione di Jurgen Ekkelenkamp. I giallorossi scivolano così al quinto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League, scavalcati dalla Juventus di Luciano Spalletti.
Juve che, sul mercato, nell'ultimo giorno utile della sessione invernale, ha piazzato i colpi Jérémie Boga ed Emil Holm, ma è rimasta senza centravanti. Il Napoli ha preso Alisson Santos, esterno sinistro offensivo, dallo Sporting Lisbona, mentre l'Inter ha prelevato Yanis Massolin dal Modena, lasciando però il calciatore franco-algerino in prestito ai canarini in Serie B.
