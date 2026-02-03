Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Salta Mateta, Pulisic a casa, ansia Leao: Milan a vuoto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan di Massimiliano Allegri, alle prese in questi giorni con innumerevoli salite. Sul fronte mercato, saltato l'arrivo di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace: le visite al ginocchio non hanno dato buon esito. In vista della trasferta di questa sera a Bologna, invece, assenti Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, non al meglio Rafael Leao, che partirà dalla panchina. In attacco con Christopher Nkunku ci sarà Ruben Loftus-Cheek.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 3 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta, 0-1, della Roma di Gian Piero Gasperini sul campo dell'Udinese: decide un gol su calcio di punizione di Jurgen Ekkelenkamp. I giallorossi scivolano così al quinto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League, scavalcati dalla Juventus di Luciano Spalletti.

Juve che, sul mercato, nell'ultimo giorno utile della sessione invernale, ha piazzato i colpi Jérémie Boga ed Emil Holm, ma è rimasta senza centravanti. Il Napoli ha preso Alisson Santos, esterno sinistro offensivo, dallo Sporting Lisbona, mentre l'Inter ha prelevato Yanis Massolin dal Modena, lasciando però il calciatore franco-algerino in prestito ai canarini in Serie B.

