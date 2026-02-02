Pianeta Milan
Il Milan in difesa: nessun innesto previsto, fiducia totale a De Winter. A Bologna …

Milan, De Winter ha convinto tutti: nessun innesto previsto in difesa
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un articolo al difensore del Milan Koni De Winter e alla fiducia crescente di Allegri
Parallelamente alle ultime, e frenetiche, ore di calciomercato, il Milan di Massimiliano Allegri sta preparando la prossima partita di Seria A contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La gara è in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' ed è valida per la 23^ giornata di Serie A 2025-26.

Milan, De Winter ha la fiducia di Allegri e del club

Come ricorda l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', Massimiliano Allegri potrebbe schierare dal primo minuto ancora Koni De Winter. Nell'ultimo mese, il difensore ex Genoa ha alzato il livello delle sue prestazioni, offrendo maggiori garanzie rispetto alle prime uscite stagionali del belga in maglia Milan. Più in generale, il club è soddisfatto della sua crescita e vuole dargli fiducia nei mesi a venire.

Soprattutto per questo motivo, come ricorda il 'Corriere dello Sport', il Milan non ha voluto procedere con nessun innesto in difesa. Nelle ultime ore il club di Via Aldo Rossi ci aveva prima provato per José Maria Giménez, offrendo all'Atletico Madrid un prestito subito rifiutato, poi anche col Chelsea per Axel Disasi. O per lo meno ci aveva pensato, ma poi ha deciso di non proseguire nell'affare per far arrivare a Milano il difensore che aveva dato la priorità al Milan.

