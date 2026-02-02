Milan, De Winter ha convinto tutti: nessun innesto previsto in difesa

Soprattutto per questo motivo, come ricorda il 'Corriere dello Sport', il Milan non ha voluto procedere con nessun innesto in difesa. Nelle ultime ore il club di Via Aldo Rossi ci aveva prima provato per José Maria Giménez, offrendo all'Atletico Madrid un prestito subito rifiutato, poi anche col Chelsea per Axel Disasi. O per lo meno ci aveva pensato, ma poi ha deciso di non proseguire nell'affare per far arrivare a Milano il difensore che aveva dato la priorità al Milan.