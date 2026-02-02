Pianeta Milan
Bologna-Milan, guai fisici per Pulisic e Leao: le sensazioni sulla loro presenza al ‘Dall’Ara’

Gli attaccanti rossoneri Christian Pulisic e Rafael Leao convivono da diverso tempo con dei problemi fisici di varia natura che non riescono a risolvere: la situazione di entrambi per Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026
Domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, sta preparando la delicata trasferta contro i rossoblu di Vincenzo Italiano con un attacco ridotto praticamente ai minimi termini.

Bologna-Milan, dubbi sulla presenza di Pulisic e Leao

Tanto che, ieri, a Milanello, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Allegri ha provato Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku come coppia d'attacco per il suo 3-5-2. I guai fisici di Christian Pulisic e Rafael Leao, in casa rossonera, in questa stagione non costituiscono però una novità.

Lo statunitense, dopo i problemi accusati al bicipite femorale, per la 'rosea' ora si trova alle prese con una borsite all'ileopsoas. La sua presenza in Bologna-Milan è in forte dubbio. Al massimo, il numero 11 rossonero potrebbe andare in panchina. Il portoghese, invece, continua a gestire il fastidio all'adduttore emerso l'8 dicembre 2025 sul campo del Torino.

Il portoghese non ha forzato troppo in allenamento

In Bologna-Milan Leao ci sarà ma, ha spiegato il quotidiano sportivo nazionale, il suo avvicinamento alla partita è stato particolare, senza forzare troppo in allenamento. Molto probabilmente non sarà titolare, anche se non è detta l'ultima parola (in tal caso, farebbe coppia in avanti con Nkunku).

La coppia titolare in attacco, nel Milan, quella composta da Pulisic e Leao, si è vista, in questa stagione, soltanto tre volte: nel derby di novembre 2025, e le partite interne contro Genoa e Lecce a gennaio di quest'anno. Con i due giocatori, però, a mezzo servizio nelle ultime due occasioni.

In Bologna-Milan, infine, forfait per Alexis Saelemaekers (giocherà Zachary Athekame o Loftus-Cheek da esterno?) mentre Strahinja Pavlović non è sicuro di giocare titolare: Allegri potrebbe confermare Koni De Winter con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.

