Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “La Juve fa i botti. Poker a Parma. Preso Boga, arriva Holm”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “La Juve fa i botti. Poker a Parma. Preso Boga, arriva Holm”

Prima pagina Tuttosport: 'La Juve fa i botti. Poker a Parma. Preso Boga, arriva Holm'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-1 con cui la Juventus di Luciano Spalletti è passata in casa del Parma. Doppietta di Gleison Bremer, una rete di Weston McKennie e una di Jonathan David nel poker dei bianconeri contro i gialloblu di Carlos Cuesta. Sul mercato: preso Jérémie Boga, in arrivo Emil Holm. Blitz (andato male) in attacco per Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 2 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, il commento di Torino-Lecce 1-0: un gol di Che Adams salva la panchina di Marco Baroni, in uno stadio semi-vuoto e in aperta contestazione verso la presidenza di Urbano Cairo. L'Inter vola a + 8 in vetta alla classifica di Serie A con il 2-0 sul campo della Cremonese (gol di Lautaro Martínez e Piotr Zieliński), ma rischia per il petardo tirato addosso al portiere grigiorosso Emil Audero dai suoi tifosi.

Finisce 0-0 la sfida tra Como e Atalanta, con Nico Paz che sbaglia un calcio di rigore (il terzo sui tre tirati nella massima serie) in pieno recupero. Il Pisa ha esonerato Alberto Gilardino e cerca il suo sostituto: dopo il 'no' di Marco Giampaolo, ora le attenzioni dei toscani sono rivolte a Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Palermo e Genoa, che è attualmente tecnico dell'Elfsborg in Svezia

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan e Mateta, decisione sul filo. Nkunku fa muro”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, intrigo Mateta: serve un test al suo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA