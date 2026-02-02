In alto, sotto la testata, il commento di Torino-Lecce 1-0 : un gol di Che Adams salva la panchina di Marco Baroni , in uno stadio semi-vuoto e in aperta contestazione verso la presidenza di Urbano Cairo . L' Inter vola a + 8 in vetta alla classifica di Serie A con il 2-0 sul campo della Cremonese (gol di Lautaro Martínez e Piotr Zieliński ), ma rischia per il petardo tirato addosso al portiere grigiorosso Emil Audero dai suoi tifosi .

Finisce 0-0 la sfida tra Como e Atalanta, con Nico Paz che sbaglia un calcio di rigore (il terzo sui tre tirati nella massima serie) in pieno recupero. Il Pisa ha esonerato Alberto Gilardino e cerca il suo sostituto: dopo il 'no' di Marco Giampaolo, ora le attenzioni dei toscani sono rivolte a Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Palermo e Genoa, che è attualmente tecnico dell'Elfsborg in Svezia.