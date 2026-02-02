In alto, sotto la testata, si parla di un'altra vittoria esterna di questo turno di Serie A, quella della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri passano in scioltezza, 4-1, sul campo del Parma. Spicca, nel poker della 'Vecchia Signora' al 'Tardini', la doppietta del difensore centrale brasiliano Gleison Bremer.
Stasera, alle ore 20:00, chiuderà il calciomercato invernale e c'è da capire se il Milan prenderà o meno Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. L'attaccante francese ha svolto ieri le visite mediche per i rossoneri a Londra, ma è emerso un problema al ginocchio. Servirà un test ulteriore questa mattina: il Milan ha già inviato i suoi medici sul posto.
