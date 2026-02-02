Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, intrigo Mateta: serve un test al suo ginocchio”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, intrigo Mateta: serve un test al suo ginocchio”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, intrigo Mateta: serve un test al suo ginocchio'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna (2-0) dell'Inter in casa della Cremonese con i gol, tutti nel primo tempo, di Lautaro Martínez e Piotr Zieliński. Partita terminata regolarmente nonostante il petardo arrivato addosso a Emil Audero, portiere grigiorosso, dal settore dei tifosi ospiti. I nerazzurri di Cristian Chivu scappano via in vetta alla classifica.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 2 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, si parla di un'altra vittoria esterna di questo turno di Serie A, quella della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri passano in scioltezza, 4-1, sul campo del Parma. Spicca, nel poker della 'Vecchia Signora' al 'Tardini', la doppietta del difensore centrale brasiliano Gleison Bremer.

Stasera, alle ore 20:00, chiuderà il calciomercato invernale e c'è da capire se il Milan prenderà o meno Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. L'attaccante francese ha svolto ieri le visite mediche per i rossoneri a Londra, ma è emerso un problema al ginocchio. Servirà un test ulteriore questa mattina: il Milan ha già inviato i suoi medici sul posto.

Leggi anche
Milan, Licari: “Maignan ritrovato è un gran colpo. Mateta può ricordare Lukaku”
Ordine: “Maignan è dimagrito, ha apprezzato il sano clima a Milanello”. Ecco la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA