Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Licari: “Maignan ritrovato è un gran colpo. Mateta può ricordare Lukaku”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Licari: “Maignan ritrovato è un gran colpo. Mateta può ricordare Lukaku”

Milan, Licari: 'Maignan ritrovato è un gran colpo. Mateta può ricordare Lukaku'
Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' il giornalista Fabio Licari ha parlato del Milan e in particolare di Maignan e Mateta. E su Lewandowski ...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ieri la grande notizia del rinnovo di Mike Maignan con il Milan fino al 2031. Ne parla anche il giornalista Fabio Licari: "Il Maignan ritrovato è un gran colpo. Uno dei portieri più forti del mondo. Impossibile non ci fossero pretendenti in Europa, ci aveva pensato anche la Juve che non naviga nell’oro e corteggia parametri zero, ma il francese ha scelto di continuare nel Milan".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso?

Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport', Licari ha parlato anche del possibile arrivo di Mateta: "Un gran colpo anche lui? La risposta non può essere definitiva. Mateta è sicuramente un buon attaccante. Con buona approssimazione può ricordare il primo Lukaku per fisico imponente, movimenti diretti verso la porta, tecnica non superlativa, bravura a sfruttare situazioni “sporche”, senso del gol in area. Allegri ne potrebbe esaltare le doti da contropiedista veloce". Poi chiude così: "E comunque anche aspettare, a volte, può essere utile. La signora Lewandowski ha rivelato che il marito è all’ultimo anno a Barcellona. Se Modric ha insegnato qualcosa...".

Leggi anche
Ordine: “Maignan è dimagrito, ha apprezzato il sano clima a Milanello”. Ecco la...
Prima pagina Tuttosport: Milan, Maignan 2031. Sprint Mateta

© RIPRODUZIONE RISERVATA