Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' il giornalista Fabio Licari ha parlato del Milan e in particolare di Maignan e Mateta. E su Lewandowski ...

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 febbraio - 18:32

Ieri la grande notizia del rinnovo di Mike Maignan con il Milan fino al 2031. Ne parla anche il giornalista Fabio Licari: "Il Maignan ritrovato è un gran colpo. Uno dei portieri più forti del mondo. Impossibile non ci fossero pretendenti in Europa, ci aveva pensato anche la Juve che non naviga nell’oro e corteggia parametri zero, ma il francese ha scelto di continuare nel Milan".

Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport', Licari ha parlato anche del possibile arrivo di Mateta: "Un gran colpo anche lui? La risposta non può essere definitiva. Mateta è sicuramente un buon attaccante. Con buona approssimazione può ricordare il primo Lukaku per fisico imponente, movimenti diretti verso la porta, tecnica non superlativa, bravura a sfruttare situazioni “sporche”, senso del gol in area. Allegri ne potrebbe esaltare le doti da contropiedista veloce". Poi chiude così: "E comunque anche aspettare, a volte, può essere utile. La signora Lewandowski ha rivelato che il marito è all’ultimo anno a Barcellona. Se Modric ha insegnato qualcosa...".