Prima pagina Tuttosport: Milan, Maignan 2031. Sprint Mateta

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato. Yildiz aspetta Kolo Muani. Toro, il giorno dei giudizi. Milan, Maignan 2031. Sprint Mateta. Inter, Nicola e rinforzi. Atalanta, Lookman apre all'Atletico. Il Napoli vince contro la Fiorentina. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

