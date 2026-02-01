Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: Milan, Maignan 2031. Sprint Mateta
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato. Yildiz aspetta Kolo Muani. Toro, il giorno dei giudizi. Milan, Maignan 2031. Sprint Mateta. Inter, Nicola e rinforzi. Atalanta, Lookman apre all'Atletico. Il Napoli vince contro la Fiorentina. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
