Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026.
Prima pagina Corriere dello Sport: “Maignan e il Milan fino al 2031”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato dell'Inter: Frattesi-Jones a oltranza. Napoli contro tutto, battuta la Fiorentina. Maignan e il Milan fino al 2031. Virata Roma spunta Zaragoza. Lazio, Romagnoli resta. Kolo Muani l'alleato della Juve. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
