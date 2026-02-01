PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Maignan e il Milan fino al 2031”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato dell'Inter: Frattesi-Jones a oltranza. Napoli contro tutto, battuta la Fiorentina. Maignan e il Milan fino al 2031. Virata Roma spunta Zaragoza. Lazio, Romagnoli resta. Kolo Muani l'alleato della Juve. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

