Gerry Cardinale, patron del club, ha tenuto a ribadire la visione avuta del lungo periodo, parlando anche della questione legata al nuovo stadio di San Siro: «Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per migliorare le performance finanziarie e sportive del Milan (...) e il nostro impegno è guidato da una visione di lungo periodo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo».