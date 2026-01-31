Pianeta Milan
Milan, la svolta finanziaria: RedBird chiude ufficialmente con Elliott

Un vero e proprio nuovo capitolo per il Milan: RedBird estingue il debito avuto con Elliot: comunicato e tanto altro
Alessia Scataglini
Negli ultimi giorni c'è stata una forte accelerata da parte di RedBird che ha portato a completare il rifinanziamento del debito avuto con il fondo Elliot, estinguendolo del tutto e aprendo così una nuova fase nella gestione finanziaria del Milan. L'operazione ha difatti cancellato il vendor loan rimpiazzandolo con un nuovo finanziamento da ben 550 milioni da parte di Comvest Credit, società con base a Toronto.

Milan, nuova era

Un passaggio che sembrava concretizzarsi a Marzo ma che invece ha subito una forte accelerata nelle ultime settimane. L'accordo promette a RedBird di avere tempi di restituzione più lunghi, dal 2028 prima al 2030 poi, con tassi d'interesse più bassi.Sul piano management, non si cambia nulla: Scaroni Presidente, Furlani Amministratore Delegato.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel comunicato di ieri, RedBird ha voluto sottolineare com questo finanziamento "andasse a rafforzare la struttura finanziaria del club". Gordon Singer e Dominic Mitchell, entrambi uomini di Elliot, lasceranno quindi il consiglio d'amministrazione. A parte questo, nessuna modifica ulteriore.

Gerry Cardinale, patron del club, ha tenuto a ribadire la visione avuta del lungo periodo, parlando anche della questione legata al nuovo stadio di San Siro: «Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per migliorare le performance finanziarie e sportive del Milan (...) e il nostro impegno è guidato da una visione di lungo periodo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo».

Addio, invece, quello di Gordon Singer: «Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il club nel 2018 (...). La gestione di un’istituzione storica come il Milan rappresenta una grande responsabilità e auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro».

Calciomercato, Moretto: "Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan". I dettagli>>>

Al di là delle dichiarazioni lasciate, in casa Milan c'è molta soddisfazione a riguardo di alcuni fondamentali aspetti come, ad esempio, il rispetto della stia del club, la centralità del Milan nel mondo RedBird, la questione del nuovo stadio e la continuità nella governance. Il rifinanziamento, alla fine di tutto, viene letto come una conferma della credibilità del nuovo progetto rossonero guidato proprio da RedBird.

 

