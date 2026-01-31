Prima pagina Tuttosport: “Milan, Mateta colpo scudetto”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato. Juventus: Kolo Muani fino alla fine. Milan, Mateta colpo scudetto. Con Marianucci c'è Kulenovic. Il Toro si sveglia. Frattesi al Forest. Per l'Inter c'è Jones. I sorteggi Champions. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
