Prima pagina Tuttosport: 'Milan, Mateta colpo scudetto'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato. Juventus: Kolo Muani fino alla fine. Milan, Mateta colpo scudetto. Con Marianucci c'è Kulenovic. Il Toro si sveglia. Frattesi al Forest. Per l'Inter c'è Jones. I sorteggi Champions. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

