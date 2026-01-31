PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Si è Mateta. Il francese vuole subito il Milan”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Si è Mateta. Il francese vuole subito il Milan”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Si è Mateta. Il francese vuole subito il Milan'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato. Si è Mateta. Il francese vuole subito il Milan. Svolta Inter? Tutto su Jones se va via Frattesi. Scossa Napoli: per Conte anche l'ala Alisson. Il Bodo per Chivu. Galatasaray per la Juventus. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

