Verso Bologna-Milan: oggi giorno di riposo, Giménez unico indisponibile

Gli allenamenti riprenderanno, dunque, domani, sabato 31 gennaio. Nel centro sportivo di Milanello il Milan inizierà anche le prove tattiche verso il match contro i felsinei, ieri sera vittoriosi a Bačka Topola (Serbia) per 3-0 contro il Maccabi Tel-Aviv nell'ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026.
Allegri, ad oggi, ha tutti i calciatori a disposizione per Bologna-Milan. L'unica eccezione, l'infortunato Santiago Giménez. Il quale, operatosi nello scorso mese di dicembre 2025 alla caviglia destra, ne avrà ancora per un bel po' prima di poter ritornare in campo.
