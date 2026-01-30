Verso Bologna-Milan: oggi giorno di riposo, Giménez unico indisponibile

Martedì 3 febbraio , alle ore 20:45 , allo stadio 'Renato Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan , partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 . La gara tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri chiuderà il lungo weekend calcistico di campionato, che inizierà stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma con la sfida tra Lazio e Genoa .

Bologna-Milan martedì: il Diavolo tornerà ad allenarsi domani

Martedì è lontano e, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, preparazione in vista della trasferta di Bologna si potrà gestire diversamente rispetto alle altre partite. Motivo per cui, infatti, il tecnico Allegri ha concesso per oggi un giorno di riposo alla squadra rossonera. È il secondo della settimana dopo la trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini.