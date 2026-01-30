Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Verso Bologna-Milan: oggi giorno di riposo, Giménez unico indisponibile

ULTIME MILAN NEWS

Verso Bologna-Milan: oggi giorno di riposo, Giménez unico indisponibile

Verso Bologna-Milan: oggi giorno di riposo, Giménez unico indisponibile
Il Milan di Massimiliano Allegri, atteso dalla difficile trasferta di Bologna di martedì sera in campionato, riposerà oggi e da domani tornerà ad allenarsi con intensità nel centro sportivo di Milanello. Le news dal 'Corriere dello Sport' in...
Daniele Triolo Redattore 

Martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio 'Renato Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. La gara tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri chiuderà il lungo weekend calcistico di campionato, che inizierà stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma con la sfida tra Lazio e Genoa.

Bologna-Milan martedì: il Diavolo tornerà ad allenarsi domani

—  

Martedì è lontano e, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, preparazione in vista della trasferta di Bologna si potrà gestire diversamente rispetto alle altre partite. Motivo per cui, infatti, il tecnico Allegri ha concesso per oggi un giorno di riposo alla squadra rossonera. È il secondo della settimana dopo la trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini.

LEGGI ANCHE

Gli allenamenti riprenderanno, dunque, domani, sabato 31 gennaio. Nel centro sportivo di Milanello il Milan inizierà anche le prove tattiche verso il match contro i felsinei, ieri sera vittoriosi a Bačka Topola (Serbia) per 3-0 contro il Maccabi Tel-Aviv nell'ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026.

LEGGI ANCHE: 'Vieni qui?': Modric chiama l'ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato >>>

Allegri, ad oggi, ha tutti i calciatori a disposizione per Bologna-Milan. L'unica eccezione, l'infortunato Santiago Giménez. Il quale, operatosi nello scorso mese di dicembre 2025 alla caviglia destra, ne avrà ancora per un bel po' prima di poter ritornare in campo.

Leggi anche
Milan, i piani di RedBird: rifinanziamento del prestito con Comvest e ingresso in NBA Europe
Prima pagina Tuttosport: “Milan, da Pulisic a Modric: rinnovi big. Nuovi contratti per i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA