'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dei piani, ambiziosi, che Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'estate 2022, ha per il club rossonero. Coinvolto, in prima linea, da un paio di situazioni 'bollenti' in evoluzione e che non potranno far altro che bene al Diavolo.