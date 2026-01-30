Ci siamo quasi, novità attese a breve giro di posta. Quindi, Cardinale è fermamente deciso a partecipare, con il Milan, al progetto NBA Europe, ovvero una lega di basket europea allestita dalla National Basketball Association statunitense: un progetto che vedrà il via ad ottobre 2027. Per la 'rosea', però, gli ostacoli sulla questione sarebbero soprattutto tre.
Prima di tutto, bisognerà capire quanto costerà l'ingresso in NBA Europe. Quindi, andrà valutato il rapporto con l'Olimpia Milano, che sin dagli anni Trenta dello scorso secolo rappresenta il basket in città. E poi, l'arena dove giocare. A questo proposito: l'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese (MI), dove il Milan pensava tempo fa di costruire il suo nuovo stadio, potrebbe diventare sede di un PalaSport ad hoc da 18mila spettatori.
