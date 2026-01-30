Pianeta Milan
Gerry Cardinale, manager partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'estate 2022, vuole concretizzare al più presto dei piani ambiziosi che coinvolgono - naturalmente - anche il club rossonero in prima linea. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dei piani, ambiziosi, che Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'estate 2022, ha per il club rossonero. Coinvolto, in prima linea, da un paio di situazioni 'bollenti' in evoluzione e che non potranno far altro che bene al Diavolo.

Milan, i progetti di RedBird tra Comvest e NBA Europe

Conto alla rovescia per l'estinzione del 'vendor loan' che RedBird ha nei confronti del fondo Elliott. Grazie al rifinanziamento attraverso la società Manulife Comvest, Cardinale - di fatto - rimborserà Elliott del debito nei suoi confronti, contratto all'epoca dell'acquisizione del Milan e poi rinegoziato a fine 2024, liquidando l'hedge fund della famiglia Singer dalla vita amministrativa del Milan.

Ci siamo quasi, novità attese a breve giro di posta. Quindi, Cardinale è fermamente deciso a partecipare, con il Milan, al progetto NBA Europe, ovvero una lega di basket europea allestita dalla National Basketball Association statunitense: un progetto che vedrà il via ad ottobre 2027. Per la 'rosea', però, gli ostacoli sulla questione sarebbero soprattutto tre.

Prima di tutto, bisognerà capire quanto costerà l'ingresso in NBA Europe. Quindi, andrà valutato il rapporto con l'Olimpia Milano, che sin dagli anni Trenta dello scorso secolo rappresenta il basket in città. E poi, l'arena dove giocare. A questo proposito: l'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese (MI), dove il Milan pensava tempo fa di costruire il suo nuovo stadio, potrebbe diventare sede di un PalaSport ad hoc da 18mila spettatori.

