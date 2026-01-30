Spazio, quindi, al commento di Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3, partite della 8^ e ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Il punto basta ai giallorossi di Gian Piero Gasperini per accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. La Roma - in dieci uomini per quasi tutto il match per l'espulsione di Gianluca Mancini - ringrazia un altro difensore, Jan Ziółkowski, a segno di testa nel finale.
Non bastano, invece, al Bologna le reti di Jonathan Rowe, Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega a centrare un posto nelle Top 8: i felsinei si qualificano, sì, ma per i playoff. E oggi, alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera), sorteggi per gli spareggi di Champions League (squadre interessate, Atalanta, Inter e Juventus) e, a seguire, alle ore 13:00, quelli per l'Europa League, con la squadra di Vincenzo Italiano coinvolta nell'evento.
Stasera ritorna il campionato di Serie A, appuntamento alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' con Lazio-Genoa: il popolo biancoceleste, in protesta contro il Presidente Claudio Lotito, potrebbe disertare l'appuntamento. Soltanto 2.300 biglietti venduti finora. Quindi, il resoconto sui movimenti di calciomercato a quattro giorni pieni dalla chiusura della finestra invernale. Juventus, primo 'no' per il ritorno di Randal Koko Muani in bianconero: chi arriverà in attacco?
Inter, 'no' del PSV Eindhoven al ritorno in nerazzurro di Ivan Perišić. Per Kamaldeen Sulemana al Napoli, invece, deciderà ... Ademola Lookman: se resterà all'Atalanta, operazione possibile; se andrà al Fenerbahçe, evidentemente no.
© RIPRODUZIONE RISERVATA