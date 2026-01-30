Spazio, quindi, al commento di Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3 , partite della 8^ e ultima giornata della Fase Campionato dell' Europa League 2025-2026 . Il punto basta ai giallorossi di Gian Piero Gasperini per accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. La Roma - in dieci uomini per quasi tutto il match per l'espulsione di Gianluca Mancini - ringrazia un altro difensore, Jan Ziółkowski , a segno di testa nel finale.

Non bastano, invece, al Bologna le reti di Jonathan Rowe, Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega a centrare un posto nelle Top 8: i felsinei si qualificano, sì, ma per i playoff. E oggi, alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera), sorteggi per gli spareggi di Champions League (squadre interessate, Atalanta, Inter e Juventus) e, a seguire, alle ore 13:00, quelli per l'Europa League, con la squadra di Vincenzo Italiano coinvolta nell'evento.