Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Saelemaekers: ‘Allegri è speciale, lui ti cambia la testa’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan. Il belga loda le qualità del suo allenatore, Massimiliano Allegri e parla di tanti altri temi interessanti legati all'attualità rossonera.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 30 gennaio 2026

Spazio, quindi, al commento di Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3, partite della 8^ e ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Il punto basta ai giallorossi di Gian Piero Gasperini per accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. La Roma - in dieci uomini per quasi tutto il match per l'espulsione di Gianluca Mancini - ringrazia un altro difensore, Jan Ziółkowski, a segno di testa nel finale.

Non bastano, invece, al Bologna le reti di Jonathan Rowe, Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega a centrare un posto nelle Top 8: i felsinei si qualificano, sì, ma per i playoff. E oggi, alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera), sorteggi per gli spareggi di Champions League (squadre interessate, Atalanta, Inter e Juventus) e, a seguire, alle ore 13:00, quelli per l'Europa League, con la squadra di Vincenzo Italiano coinvolta nell'evento.

Stasera ritorna il campionato di Serie A, appuntamento alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' con Lazio-Genoa: il popolo biancoceleste, in protesta contro il Presidente Claudio Lotito, potrebbe disertare l'appuntamento. Soltanto 2.300 biglietti venduti finora. Quindi, il resoconto sui movimenti di calciomercato a quattro giorni pieni dalla chiusura della finestra invernale. Juventus, primo 'no' per il ritorno di Randal Koko Muani in bianconero: chi arriverà in attacco?

Inter, 'no' del PSV Eindhoven al ritorno in nerazzurro di Ivan Perišić. Per Kamaldeen Sulemana al Napoli, invece, deciderà ... Ademola Lookman: se resterà all'Atalanta, operazione possibile; se andrà al Fenerbahçe, evidentemente no.

