Si muove, a sorpresa, il Milan, che torna concretamente su Jean-Philippe Mateta, attaccante francese in uscita dal Crystal Palace. È un'idea per giugno, ma i rossoneri potrebbero accordarsi già ora con le 'Eagles'. In alto, sotto la testata, si evidenzia come siano sempre meno i calciatori italiani a trovare la via del gol. Ma elementi come Antonio Vergara e Francesco Pio Esposito fanno ben sperare la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso.
Spazio, poi, al commento della 8^ e ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Con il pareggio, 1-1, conquistato ad Atene contro il Panathinaikos, la Roma accede - proprio sul filo di lana - direttamente agli ottavi di finale del torneo. In dieci uomini dal 15' per l'espulsione di Gianluca Mancini, i giallorossi passano in svantaggio contro la squadra di Rafa Benítez e poi pareggiano, a un quarto d'ora dalla fine, con un colpo di testa di Jan Ziółkowski.
Fuori dagli ottavi per un punto, e costretto a passare per i playoff, invece, il Bologna di Vincenzo Italiano, che passa 3-0 a Bačka Topola (Serbia) contro il Maccabi Tel-Aviv: in gol Jonathan Rowe, Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega. Oggi, intanto, alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera) sorteggi per gli accoppiamenti dei playoff di Champions League e, a seguire, alle ore 13:00, spazio a quelli per l'Europa League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA