Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre ricordando come sia più vicino - in casa Inter - il rientro dell'esterno olandese Denzel Dumfries dopo l'infortunio. Una notizia che ha inevitabilmente ripercussioni sul mercato: stop alla trattativa con l'Al-Ittihad per Moussa Diaby e si allontana anche il ritorno di Ivan Perišić dal PSV Eindhoven.