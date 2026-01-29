Ha esordito in rossonero proprio contro il Bologna

In questo primo scorcio del 2026, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, Rabiot ha ulteriormente alzato il suo rendimento, impreziosito dalla doppietta e dal rigore conquistato in Como-Milan 1-3. E il numero 12 rossonero, ça va sans dire, sarà in campo anche martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, per Bologna-Milan allo stadio 'Dall'Ara'. Guiderà, come sempre, la mediana da vero e proprio leader e, magari, cercherà anche di migliorare il suo 'score' realizzativo contro la squadra di Vincenzo Italiano. Compagine contro cui, all'andata, ha esordito con la maglia rossonera.