Due insidie dalla Premier League per Pavlovic: la risposta del Milan è di quelle forti

Non solo Maignan: il Milan avvia i contatti per il rinnovo di Pavlovic. Tutti i dettagli
Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001, è al suo secondo anno al Milan: sta migliorando tantissimo, partita dopo partita e il club meneghino sta pensando dunque di blindarlo con il rinnovo di contratto. Ecco le ultime notizie sul centrale
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan ha avviato i contatti con Strahinja Pavlovic per il rinnovo del contratto del serbo, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028. Una mossa, questa, per allontanare in fretta le pericolose sirene di calciomercato che potrebbero arrivare soprattutto dalla Premier League.

Ci sarebbero, infatti, in base alle informazioni in possesso del quotidiano torinese, un paio di club inglesi che avrebbero messo gli occhi sul numero 31 del Milan in vista della stagione 2026-2027. Pavlovic, giunto al Milan nel calciomercato estivo 2024 per 20,50 milioni di euro, bonus inclusi, dal RB Salisburgo, è migliorato tantissimo negli ultimi mesi.

Milan, avanti tutta per il rinnovo di Pavlovic

Merito anche della fiducia subito accordatagli dal nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ne ha fatto un titolare fisso della sua difesa a tre, sul centro-sinistra. Un anno fa, invece, con la gestione di Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, aveva palesato qualche difficoltà di troppo. E il Milan stava addirittura per scaricarlo.

'Tuttosport', infatti, ha rivelato come Pavlovic abbia scartato il trasferimento al Crystal Palace prima e al Galatasaray poi. Stava, invece, considerando quello all'Atalanta, che l'avrebbe rilevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Quindi, la vittoria della Supercoppa Italiana con i rossoneri fece cambiare al classe 2001, che decise di rimanere.

Tare nel 2019 lo aveva praticamente portato alla Lazio

Quest'anno, come detto, con Allegri altra musica. Ma anche il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha sempre avuto un debole per lui. Tanto che, come si ricorderà, nel 2019, fece di tutto per portarlo dal Partizan alla Lazio: un'operazione saltata soltanto per dei problemi spuntati fuori dalle visite mediche e poi superati nel corso degli anni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo difensore: tra Dragusin e Aké spunta anche un altro profilo >>>

In estate, poi, ha evidenziato 'Tuttosport', il Milan ha rifiutato 18 milioni di euro per lui da un club della Bundesliga, decidendo di puntare forte su di lui. E i risultati di Pavlovic in questa stagione stanno ripagando tutti. Anche il giocatore, a cui il Milan vuole sottoporre un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031 con ritocco verso l'alto dello stipendio.

