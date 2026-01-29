Milan, avanti tutta per il rinnovo di Pavlovic — Merito anche della fiducia subito accordatagli dal nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ne ha fatto un titolare fisso della sua difesa a tre, sul centro-sinistra. Un anno fa, invece, con la gestione di Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, aveva palesato qualche difficoltà di troppo. E il Milan stava addirittura per scaricarlo.

'Tuttosport', infatti, ha rivelato come Pavlovic abbia scartato il trasferimento al Crystal Palace prima e al Galatasaray poi. Stava, invece, considerando quello all'Atalanta, che l'avrebbe rilevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Quindi, la vittoria della Supercoppa Italiana con i rossoneri fece cambiare al classe 2001, che decise di rimanere.

Tare nel 2019 lo aveva praticamente portato alla Lazio — Quest'anno, come detto, con Allegri altra musica. Ma anche il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha sempre avuto un debole per lui. Tanto che, come si ricorderà, nel 2019, fece di tutto per portarlo dal Partizan alla Lazio: un'operazione saltata soltanto per dei problemi spuntati fuori dalle visite mediche e poi superati nel corso degli anni.

In estate, poi, ha evidenziato 'Tuttosport', il Milan ha rifiutato 18 milioni di euro per lui da un club della Bundesliga, decidendo di puntare forte su di lui. E i risultati di Pavlovic in questa stagione stanno ripagando tutti. Anche il giocatore, a cui il Milan vuole sottoporre un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031 con ritocco verso l'alto dello stipendio.