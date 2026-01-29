A sensazione, Mateta resterà a giocare in Inghilterra in questa finestra trasferimenti, che sia ancora con il Crystal Palace oppure che sia con la maglia del Nottingham Forest o del Tottenham. Per Ornstein, il club londinese, dalla cessione del suo bomber principe, punta ad incassare una cifra, bonus compresi, di almeno 40 milioni di sterline (pari a poco più di 46 milioni di euro). Il Forest, fin qui, si sarebbe spinto a 35 milioni di sterline (poco più di 40 milioni di euro).
Mateta, il cui contratto con il Crystal Palace scadrà il 30 giugno 2027, finora in stagione ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali. In caso di cessione di Mateta, al Crystal Palace lo sostituirebbero con Jørgen Strand Larsen, ex Milan Primavera nella stagione 2017-2018, che arriverebbe dal Wolverhampton per 50 milioni di sterline, pari a circa 57 milioni di euro, bonus inclusi.
