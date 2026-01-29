Pianeta Milan
In Inghilterra danno ancora il Milan sulle tracce di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, poderoso attaccante francese del Crystal Palace, per queste battuti finali del calciomercato invernale. Dovrebbero, però, incastrarsi tante variabili
Secondo quanto riferito da David Orstein, giornalista del 'The Athletic', il Milan resta vigile sulla situazione di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese che il Crystal Palace potrebbe cedere proprio nelle battute finali di questo calciomercato invernale. Ovviamente, affinché Mateta possa entrare concretamente nei radar del Milan, dovrebbero incastrarsi tante variabili.

Calciomercato Milan, può arrivare Mateta? Come stanno le cose

La prima, una cessione di Christopher Nkunku per almeno 35-40 milioni di euro. La seconda, è che il poderoso centravanti delle 'Eagles', nel frattempo, non abbia già cambiato squadra. Decaduta l'ipotesi Juventus (i bianconeri sono tornati su Randal Kolo Muani), restano in piedi per lui le opzioni Tottenham (che dovrebbe, nel caso, rimpiazzare proprio Kolo Muani) e soprattutto Nottingham Forest.

A sensazione, Mateta resterà a giocare in Inghilterra in questa finestra trasferimenti, che sia ancora con il Crystal Palace oppure che sia con la maglia del Nottingham Forest o del Tottenham. Per Ornstein, il club londinese, dalla cessione del suo bomber principe, punta ad incassare una cifra, bonus compresi, di almeno 40 milioni di sterline (pari a poco più di 46 milioni di euro). Il Forest, fin qui, si sarebbe spinto a 35 milioni di sterline (poco più di 40 milioni di euro).

Mateta, il cui contratto con il Crystal Palace scadrà il 30 giugno 2027, finora in stagione ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali. In caso di cessione di Mateta, al Crystal Palace lo sostituirebbero con Jørgen Strand Larsen, ex Milan Primavera nella stagione 2017-2018, che arriverebbe dal Wolverhampton per 50 milioni di sterline, pari a circa 57 milioni di euro, bonus inclusi.

