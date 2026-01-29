Calciomercato Milan, può arrivare Mateta? Come stanno le cose

La prima, una cessione di Christopher Nkunku per almeno 35-40 milioni di euro. La seconda, è che il poderoso centravanti delle 'Eagles', nel frattempo, non abbia già cambiato squadra. Decaduta l'ipotesi Juventus (i bianconeri sono tornati su Randal Kolo Muani), restano in piedi per lui le opzioni Tottenham (che dovrebbe, nel caso, rimpiazzare proprio Kolo Muani) e soprattutto Nottingham Forest.