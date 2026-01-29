LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo difensore: tra Dragusin e Aké spunta anche un altro profilo >>>
Nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine del mese (si vocifera di un appuntamento fissato per sabato 31 gennaio), Maignan - capitano del Diavolo di Allegri - si recherà in sede, a 'Casa Milan', per firmare il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2031. Il suo stipendio sarà di 7 milioni di euro netti a stagione, tra base fissa (5) e bonus (2): diventerà, così, il più pagato giocatore della rosa rossonera, al pari dell'attaccante Rafael Leão.
