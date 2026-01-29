Milan-Maignan, ecco la data della firma sul rinnovo

Così, tra Maignan e Milan sono ripartiti i dialoghi per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno di quest'anno e i negoziati sono giunti finalmente alla conclusione. Con tanto di agognata fumata bianca. Sembrava impensabile qualche mese fa, eppure il Milan e Maignan stanno per convolare a nuove nozze. Il rinnovo dell'ex Lille e PSG è cosa fatta e, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è in arrivo - materialmente - anche la firma sul nuovo accordo tra le parti.