Maignan, il rinnovo è servito: ecco quando firmerà il nuovo contratto a ‘Casa Milan’

Mike Maignan e il Milan, finalmente ci siamo: rinnovo del contratto per il capitano rossonero materialmente in arrivo, anche con la firma sul nuovo accordo. Il portiere francese classe 1995 si legherà praticamente a vita al club meneghino
Accordo trovato nel febbraio 2025, poi il passo indietro da parte del Milan, le frizioni con Mike Maignan e il suo entourage, una 'guerra fredda' che lasciava presagire ad una separazione a fine stagione. Poi, però, in questa annata, con l'avvento di mister Massimiliano Allegri, del preparatore dei portieri Claudio Filippi e con una ritrovata serenità nel lavoro quotidiano a Milanello, tutto si è ricomposto.

Milan-Maignan, ecco la data della firma sul rinnovo

Così, tra Maignan e Milan sono ripartiti i dialoghi per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno di quest'anno e i negoziati sono giunti finalmente alla conclusione. Con tanto di agognata fumata bianca. Sembrava impensabile qualche mese fa, eppure il Milan e Maignan stanno per convolare a nuove nozze. Il rinnovo dell'ex Lille e PSG è cosa fatta e, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è in arrivo - materialmente - anche la firma sul nuovo accordo tra le parti.

Nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine del mese (si vocifera di un appuntamento fissato per sabato 31 gennaio), Maignan - capitano del Diavolo di Allegri - si recherà in sede, a 'Casa Milan', per firmare il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2031. Il suo stipendio sarà di 7 milioni di euro netti a stagione, tra base fissa (5) e bonus (2): diventerà, così, il più pagato giocatore della rosa rossonera, al pari dell'attaccante Rafael Leão.

