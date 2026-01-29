Nathan Aké, classe 1995, difensore del Manchester City, è nel mirino del Milan per questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Ma affare si preannuncia complicato per l'ostruzionismo del club inglese. Le ultime news di Fabrizio Romano
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per concludere il suo calciomercato invernale e, nelle ultime ore, ai rossoneri è stato accostato il nome di Nathan Aké. Classe 2005, olandese ex Bournemouth e Chelsea, Aké milita nel Manchester City dal 2020. In questa stagione ha trovato poco spazio finora, ma adesso sta giocando perché i 'Citizens' di Pep Guardiola hanno fuori Joško Gvardiol, John Stones e Rúben Dias per infortunio.
Calciomercato Milan, sì o no per Aké? Risponde Romano
Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube' facendo un po' il punto della situazione sulla possibile pista Aké per il Milan di Massimiliano Allegri. "La voglia di Aké di giocare di più c'è. Così come il C.T. olandese Ronald Koeman ha chiesto al giocatore che vuole vederlo giocare di più in vista del Mondiale. Ma al momento dal Manchester City non arrivano aperture sull'uscita del difensore".