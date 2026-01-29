Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Aké al Milan nelle battute finali del calciomercato invernale? Romano fa chiarezza così

Romano: 'Milan, sondaggi per Aké. Ma ad oggi il Manchester City non apre alla partenza'
Nathan Aké, classe 1995, difensore del Manchester City, è nel mirino del Milan per questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Ma affare si preannuncia complicato per l'ostruzionismo del club inglese. Le ultime news di Fabrizio Romano
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per concludere il suo calciomercato invernale e, nelle ultime ore, ai rossoneri è stato accostato il nome di Nathan Aké. Classe 2005, olandese ex Bournemouth e Chelsea, Aké milita nel Manchester City dal 2020. In questa stagione ha trovato poco spazio finora, ma adesso sta giocando perché i 'Citizens' di Pep Guardiola hanno fuori Joško Gvardiol, John Stones e Rúben Dias per infortunio.

Calciomercato Milan, sì o no per Aké? Risponde Romano

Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube' facendo un po' il punto della situazione sulla possibile pista Aké per il Milan di Massimiliano Allegri. "La voglia di Aké di giocare di più c'è. Così come il C.T. olandese Ronald Koeman ha chiesto al giocatore che vuole vederlo giocare di più in vista del Mondiale. Ma al momento dal Manchester City non arrivano aperture sull'uscita del difensore".

"Il Milan ha fatto dei sondaggi per capire la fattibilità dell'affare, ma ad oggi il Manchester City non apre alla partenza di Aké. Oggi ci saranno delle riunioni interne al club inglese per parlare di alcune situazione in vista degli ultimi giorni di mercato invernale. Ieri Aké ha giocato titolare in Champions League e ribadisco che da Manchester non arrivano aperture sulla sua partenza", ha chiosato Romano sul centrale della squadra inglese.

