Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per concludere il suo calciomercato invernale e, nelle ultime ore, ai rossoneri è stato accostato il nome di Nathan Aké. Classe 2005, olandese ex Bournemouth e Chelsea, Aké milita nel Manchester City dal 2020. In questa stagione ha trovato poco spazio finora, ma adesso sta giocando perché i 'Citizens' di Pep Guardiola hanno fuori Joško Gvardiol, John Stones e Rúben Dias per infortunio.