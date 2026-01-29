Il Milan, per il 'CorSport', vorrebbe arrivare alla primavera con il sì di Gila già in tasca. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, chiede circa 20 milioni di euro per la sua cessione. Il Diavolo, che vuole rinforzare il suo reparto difensivo in vista di un ritorno nelle coppe europee nella prossima stagione, crede che l'investimento sull'ex Real Madrid valga la spesa.
Vista l'elevata concorrenza sul giocatore, il Milan si è mosso in anticipo, cercando così di bloccare subito Gila per l'estate. I dialoghi, ha chiosato il quotidiano romano, continueranno nelle prossime settimane alla ricerca di un accordo definitivo.
