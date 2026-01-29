Il Milan continua a cercare un difensore per questa sessione invernale di calciomercato (sarà Radu Dragusin?), ma, al contempo, guarda già al prossimo futuro con Mario Gila, classe 2000, che Giorgio Furlani sta trattando con la Lazio. Le ultime

Come noto, il Milan sta cercando un difensore centrale per chiudere il suo calciomercato invernale ( dialogo in piedi con il Tottenham per Radu Dragusin ) ma, al contempo, il club di Via Aldo Rossi è già proiettato nel prossimo futuro, alla finestra estiva dei trasferimenti.

Calciomercato, Gila al Milan a giugno: si può!

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, stia portando personalmente avanti la trattativa con la Lazio per Mario Gila. Classe 2000, difensore centrale spagnolo, Gila andrà in scadenza di contratto con i capitolini il 30 giugno 2027 e non rinnoverà.