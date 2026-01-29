Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, probabile l’arrivo di Gila dalla Lazio: costi e tempistiche dell’affare

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, probabile l’arrivo di Gila dalla Lazio: costi e tempistiche dell’affare

Milan, per l'estate tutto su Gila: trattativa in corso e condotta personalmente da Furlani
Il Milan continua a cercare un difensore per questa sessione invernale di calciomercato (sarà Radu Dragusin?), ma, al contempo, guarda già al prossimo futuro con Mario Gila, classe 2000, che Giorgio Furlani sta trattando con la Lazio. Le ultime
Daniele Triolo Redattore 

Come noto, il Milan sta cercando un difensore centrale per chiudere il suo calciomercato invernale (dialogo in piedi con il Tottenham per Radu Dragusin) ma, al contempo, il club di Via Aldo Rossi è già proiettato nel prossimo futuro, alla finestra estiva dei trasferimenti.

Calciomercato, Gila al Milan a giugno: si può!

—  

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, stia portando personalmente avanti la trattativa con la Lazio per Mario Gila. Classe 2000, difensore centrale spagnolo, Gila andrà in scadenza di contratto con i capitolini il 30 giugno 2027 e non rinnoverà.

LEGGI ANCHE

Il Milan, per il 'CorSport', vorrebbe arrivare alla primavera con il sì di Gila già in tasca. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, chiede circa 20 milioni di euro per la sua cessione. Il Diavolo, che vuole rinforzare il suo reparto difensivo in vista di un ritorno nelle coppe europee nella prossima stagione, crede che l'investimento sull'ex Real Madrid valga la spesa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo in difesa ma non solo: ecco chi vuole Tare per il Milan di Allegri >>>

Vista l'elevata concorrenza sul giocatore, il Milan si è mosso in anticipo, cercando così di bloccare subito Gila per l'estate. I dialoghi, ha chiosato il quotidiano romano, continueranno nelle prossime settimane alla ricerca di un accordo definitivo.

Leggi anche
Milan, addio Goretzka? Offerta dell’Atlético Madrid: ecco quando risponderà il giocatore
Milan e Tottenham, compromesso per Dragusin? Le ultime news sul difensore

© RIPRODUZIONE RISERVATA