Fasi finali del calciomercato invernale: mancano, infatti, cinque giorni pieni alla chiusura della sessione (lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00) e il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri. Due i nomi più 'caldi' del momento: è uno è quello di Radu Drăgușin, classe 2002, rumeno del Tottenham; l'altro è quello di Nathan Aké, classe 1995, olandese del Manchester City. Ma il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è scatenato e, in vista della prossima stagione, ha già riempito una lista di nomi - forti - dalla quale scaturirà il Milan 2026-2027. Vediamola insieme! PROSSIMA SCHEDA