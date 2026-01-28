Allegri avrebbe voluto Federico Gatti, ma la Juventus non ha aperto alla cessione. Piace tanto Mario Gila della Lazio, ma la sensazione è che i biancocelesti non lo cedano in questa finestra di calciomercato: ad ogni modo, i rossoneri hanno acquisito la pole position per lui. Se ci sarà uno spiraglio per prenderlo ora, da qui al 2 febbraio, il Milan si farà trovare pronto. Altrimenti prenderà Gila in estate.
Finora il Tottenham non ha aperto al prestito con diritto di riscatto—
Per 'Tuttosport', quindi, un'altra opzione per questi ultimi giorni di calciomercato è rappresentata da Radu Dragusin, classe 2002, difensore centrale rumeno ex di Sampdoria, Salernitana, Juventus e Genoa, in uscita dal Tottenham. I londinesi, finora, non hanno aperto ad una cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto, la formula gradita al Milan.
Stasera, però, in casa dell'Eintracht Francoforte, gli 'Spurs' si giocheranno la conferma nelle prime otto della classifica di Champions League, un piazzamento che potrebbe agevolare la partenza di un esubero come Dragusin. Staremo a vedere.
