Calciomercato Milan, o Dragusin o si resta così: il difensore può arrivare se …

Milan, Dragusin occasione di fine mercato: cosa può agevolare il suo arrivo in rossonero
Radu Dragusin, classe 2002, difensore rumeno ex Juventus e Genoa attualmente in forza al Tottenham, colpo finale del Milan nella sessione invernale di calciomercato? Possibile, ma non così scontato. Il punto sulle mosse dei rossoneri in difesa
'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questi ultimi giorni del calciomercato invernale, è partito da un concetto, ovvero dalle parole proferite recentemente da Massimiliano Allegri: "O arriva qualcuno che può migliorare la squadra o rimaniamo così e andiamo avanti con questi ragazzi".

Calciomercato Milan, in difesa la spunterà Dragusin? Le ultime

L'eventuale aggiunta, come noto, sarebbe in difesa, dove Allegri, per il suo Milan, può contare di fatto sui tre titolari (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović) più Koni De Winter, in netta crescita. Un eventuale infortunio, però, aprirebbe un buco e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi si sta guardando intorno alla ricerca di un'occasione per rinforzare la retroguardia.

Allegri avrebbe voluto Federico Gatti, ma la Juventus non ha aperto alla cessione. Piace tanto Mario Gila della Lazio, ma la sensazione è che i biancocelesti non lo cedano in questa finestra di calciomercato: ad ogni modo, i rossoneri hanno acquisito la pole position per lui. Se ci sarà uno spiraglio per prenderlo ora, da qui al 2 febbraio, il Milan si farà trovare pronto. Altrimenti prenderà Gila in estate.

Finora il Tottenham non ha aperto al prestito con diritto di riscatto

Per 'Tuttosport', quindi, un'altra opzione per questi ultimi giorni di calciomercato è rappresentata da Radu Dragusin, classe 2002, difensore centrale rumeno ex di Sampdoria, Salernitana, Juventus e Genoa, in uscita dal Tottenham. I londinesi, finora, non hanno aperto ad una cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto, la formula gradita al Milan.

Stasera, però, in casa dell'Eintracht Francoforte, gli 'Spurs' si giocheranno la conferma nelle prime otto della classifica di Champions League, un piazzamento che potrebbe agevolare la partenza di un esubero come Dragusin. Staremo a vedere.

