Allegri avrebbe voluto Federico Gatti, ma la Juventus non ha aperto alla cessione. Piace tanto Mario Gila della Lazio, ma la sensazione è che i biancocelesti non lo cedano in questa finestra di calciomercato: ad ogni modo, i rossoneri hanno acquisito la pole position per lui. Se ci sarà uno spiraglio per prenderlo ora, da qui al 2 febbraio, il Milan si farà trovare pronto. Altrimenti prenderà Gila in estate.