Calciomercato Milan , mancano sempre meno giorni alla chiusura della sessione invernale, prevista per il 2 febbraio alle ore 20:00 italiane. Per il Diavolo si parla di un possibile arrivo di un difensore: la dirigenza rossonera starebbe lavorando sia sul fronte Dragusin, sia sul fronte Gila . Oltre al centrale del Tottenham e a quello della Lazio, nelle ultime settimane si sono fatti tanti nomi per il reparto del Milan, tra cui alcune occasioni dalla Premier League.

Il Milan avrebbe manifestato interesse per il difensore del Manchester City Aké. Lo riporta il portale olandese vi.nl. Sul difensore centrale ci sarebbero anche club della Premier League e club francesi. Secondo il sito, però, una partenza di Aké in questa ultima settimana di calciomercato sarebbe da escludere, questo perché Guardiola conterebbe sul centrale olandese. Sembrerebbe quindi da cancellare il nome del difensore del Manchester City dalla lista di calciomercato del Milan. Manca ancora qualche giorno e il Diavolo potrebbe chiudere un'operazione in difesa. Vedremo.