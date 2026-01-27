Dopo una buona stagione in prestito al Milan, Tammy Abraham è tornato alla Roma per poi passare al Besiktas. Ora l'ex attaccante rossonero torna in Premier League. Ufficiale il passaggio all'Aston Villa. Ecco il comunicato.
CALCIOMERCATO MILAN
Ex Milan, Abraham torna in Premier League: ufficiale il passaggio all’Aston Villa
(fonte sito dell'Aston Villa) - L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley.Le sue imprese da realizzatore in quella stagione lo hanno portato a diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 gol in una sola stagione. Dopo aver lasciato il Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l'AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League. Bentornato, Tammy!
