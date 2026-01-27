Pianeta Milan
Ex Milan, Abraham torna in Premier League: ufficiale il passaggio all’Aston Villa

Tammy Abraham è tornato alla Roma per poi passare al Besiktas. Ora l'ex attaccante del Milan torna in Inghilterra: il comunicato dell'Aston Villa
Emiliano Guadagnoli
Dopo una buona stagione in prestito al Milan, Tammy Abraham è tornato alla Roma per poi passare al Besiktas. Ora l'ex attaccante rossonero torna in Premier League. Ufficiale il passaggio all'Aston Villa. Ecco il comunicato.

(fonte sito dell'Aston Villa) - L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley.Le sue imprese da realizzatore in quella stagione lo hanno portato a diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 gol in una sola stagione. Dopo aver lasciato il Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l'AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League. Bentornato, Tammy!

