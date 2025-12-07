Il dubbio che sorge è che il Milan (forse) la soluzione l'aveva già in casa. Il Diavolo ha rinunciato in estate sia a Jovic che ad Abraham, due punte che, tra tanti alti e bassi, avevano comunque garantito gol e giocate importanti in una stagione nefasta per tutti. Il serbo, cresciuto alla distanza con Conceicao, ha chiuso il suo ultimo anno con il Milan con 4 gol, ma aveva superato proprio Gimenez nelle preferenze in attacco. Il Diavolo ha deciso di non fare scattare l'opzione per il rinnovo facendolo partire a zero. L'inglese, tornato alla Roma dopo la scadenza del prestito, ora si trova al Besiktas, ma con i rossoneri aveva chiuso il 2024-25 con 10 gol e 7 assist. Fa strano dirlo, ma forse in questo Milan di Allegri sarebbe bastato teneri uno dei due.