Milan, e se alla fine fosse bastato tenere in rosa uno tra Abraham e Jovic? Il Diavolo fatica a trovare una punta di riferimento in stagione. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, dopo la partita contro la Lazio in Coppa Italia torna di moda ancora un discorso quasi abituale per i rossoneri: la mancanza di gol e di una punta d'area di rigore. Il Diavolo, nelle ultime stagioni, ha speso davvero tanto nel reparto, non trovando però un giocatore su cui fare totale affidamento. Ultimo dei casi quello di Santiago Gimenez al momento con il futuro in bilico in vista di gennaio. Proprio il mercato invernale potrebbe vedere il Diavolo impegnarsi ancora una volta nel reparto. Si parla ad esempio di Mateta, di Fullkrug, di Dovbyk. Giocatori esperti e che in area di rigore sanno giocare eccome.

Milan, Abraham o Jovic sarebbero stati utili

Probabilmente il Milan dovrà vendere Gimenez per avere uno 'slot' libero nel reparto visto che al momento la coppia titolare sembra composta da Leao e Pulisic. Le due (non) punte del Milan stanno anche segnando, ma il problema è che in partite chiuse che non si sbloccano, Allegri non ha un bomber d'area di rigore da mettere in campo, specialmente ora che Gimenez è out per infortunio. Nkunku fatica molto nel ruolo di prima punta e sicuramente non è un predatore d'area di rigore.

Il dubbio che sorge è che il Milan (forse) la soluzione l'aveva già in casa. Il Diavolo ha rinunciato in estate sia a Jovic che ad Abraham, due punte che, tra tanti alti e bassi, avevano comunque garantito gol e giocate importanti in una stagione nefasta per tutti. Il serbo, cresciuto alla distanza con Conceicao, ha chiuso il suo ultimo anno con il Milan con 4 gol, ma aveva superato proprio Gimenez nelle preferenze in attacco. Il Diavolo ha deciso di non fare scattare l'opzione per il rinnovo facendolo partire a zero. L'inglese, tornato alla Roma dopo la scadenza del prestito, ora si trova al Besiktas, ma con i rossoneri aveva chiuso il 2024-25 con 10 gol e 7 assist. Fa strano dirlo, ma forse in questo Milan di Allegri sarebbe bastato teneri uno dei due.

