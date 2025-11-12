Milan, attaccante a gennaio? Il club continua a fare fatica a trovare il giocatore giusto per il reparto. In area di rigore il vuoto dopo Olivier Giroud
Milan, continuano le difficoltà sotto porta dei rossoneri. Sia contro la Roma che contro il Parma, il Diavolo ha sprecato occasioni quasi incredibili. Se torniamo indietro, i rossoneri hanno sbagliato palle gol clamorose anche contro la Juventus. Sono punti persi (tranne contro i giallorossi) che iniziano a pesare e potrebbero pesare sempre di più nell'arco della stagione. E va detto che la dirigenza rossonera ha investito e anche tanto nelle passate sessione di mercato sul ruolo, ma dopo Giroud il club non riesce a trovare un riferimento in avanti. Anche se Leao sta dando segnali positivi, in rosa, al momento, manca una punta d'area di rigore affidabile.
Attaccante Milan, dopo Giroud il vuoto
—
Prendiamo tutti i dati dal sito transfermarkt per avere un esempio unico. In questa stagione il Milan ha investito in attacco con il colpo Christopher Nkunku, pagato circa 37 milioni di euro. Per la stagione 2024-25 addirittura due investimenti molto onerosi: in estate Alvaro Morata, prelevato dall'Atletico Madrid per circa 17 milioni e Santiago Gimenez a gennaio. Più di 30 milioni nella casse del Feyenoord. Tornando indietro il grande investimento sullo stipendio di Origi, arrivato a zero dal Liverpool, ma pagato a peso d'oro stagione dopo stagione (circa 4 milioni di euro netti).