Milan, continuano le difficoltà sotto porta dei rossoneri. Sia contro la Roma che contro il Parma, il Diavolo ha sprecato occasioni quasi incredibili. Se torniamo indietro, i rossoneri hanno sbagliato palle gol clamorose anche contro la Juventus. Sono punti persi (tranne contro i giallorossi) che iniziano a pesare e potrebbero pesare sempre di più nell'arco della stagione. E va detto che la dirigenza rossonera ha investito e anche tanto nelle passate sessione di mercato sul ruolo, ma dopo Giroud il club non riesce a trovare un riferimento in avanti. Anche se Leao sta dando segnali positivi, in rosa, al momento, manca una punta d'area di rigore affidabile.