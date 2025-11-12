Milan, Pellegatti sul centravanti: 'Dimenticatevi di questi tre nomi'

Pianeta Milan
Milan, Pellegatti svela: “Centravanti? Questi tre nomi sono da escludere. Negli ultimi anni…”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del possibile futuro centravanti del Milan, escludendo però l'arrivo a gennaio e giugno di tre nomi ultimamente accostati ai rossoneri: ecco le sue dichiarazioni
Continua a tenere banco in casa Milan il nome del futuro centravanti. Il rendimento di Gimenez e Nkunku (arrivato in estate dal Chelsea), sta ampiamente deludendo tutte le aspettative: entrambi sono ancora a zero gol in questo campionato. Da qui dunque la necessità da parte della dirigenza rossonera di cercare nuovi attaccanti. Diversi nomi sono usciti nelle ultime settimane, si è parlato di Lewandowski in scadenza a giugno con il Barcellona, David della Juventus e Icardi del Galatasaray.

Milan, le parole di Pellegatti sul centravanti

A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista sportivo, Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole rilasciate in un video su Youtube:

Sul prossimo attaccante:"E' indubbiamente molto caldo il tema del centravanti per gennaio e poi soprattutto per giugno. Per quello che riguarda gennaio, il Milan cercherà un attaccantper colmare quella deficienza di fisicità, di potenza e di riempimento d'area che è mancata per esempio anche contro il Parma. Probabilmente un attaccante il Milan lo prenderà. Dimenticatevi di Jonathan David, Lewandowski o Icardi, non verranno".

Sugli ultimi attaccanti:"Sono andato a vedere come si è comportato il Milan nelle ultime stagioni, dal ritiro di Inzaghi, a livello di investimenti sul centravanti. Non calcolo Giroud e Ibrahimovic, che sono stati i migliori, ma che non sono stati degli investimenti. Ho calcolato i giocatori che sono costati, a partire da Balotelli, l'unico che, insieme a Carlos Bacca sarebbe oggi titolare inamovibile. Bacca viene tanto sottovalutato, ma nel primo anno ha segnato 18 gol e nel secondo 14 in campionato".

Sui numeri: "Gli altri ve li leggo: Torres 1 gol, poi c'è stato Lapadula. Poi sono arrivati André Silva e Kalinic, per i quali sono stat spesi 60 milioni. Totale gol in due: 8. Poi è stato il turno di Piatek: 35 milioni spesi per 9 reti. Nella stagione 2019-2020 non c'è stato nessun investimento per il centravanti, stessa cosa nell'annata 20-21, 21-22 e 22-23. Poi è arrivato Okafor per 14 milioni  e ha segnato sei reti. L'anno scorso infine sono arrivati Morata e Gimenez. Quando si è investito, l'investimento non ha dato i suoi frutti. Spero proprio che il prossimo giugno si parta da 50-60 milioni per prendere un attaccante. In questi anni sono stati spesi 155 milioni di euro e il Milan non ha ancora un centravanti che ci possa portare in alto in Italia e in Europa".

