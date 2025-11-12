Pianeta Milan
Calciomercato Milan, “Incontro in programma per Lewandowski”. E Ibra spinge per averlo

Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988, dal Barcellona al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato? Quello che sembrava un sogno per tutti i tifosi rossoneri potrebbe invece divenire una splendida realtà. I dettagli
In questi giorni rimbalzano spesso le indiscrezioni di un possibile trasferimento di Robert Lewandowski, attaccante polacco classe 1988, dal Barcellona al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per l'occasione, la redazione svizzera di 'Sky Sport' ha fatto il punto della situazione sul centravanti ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Il contratto di Lewandowski con il Barça scadrà il 30 giugno 2026. A quanto pare, qualora non gli fosse offerto il rinnovo, l'attaccante avrebbe in mente di valutare qualsiasi ipotesi per il suo futuro. Dal ritiro dal calcio giocato alle offerte che gli arriveranno - certamente - da Europa e Arabia Saudita.

Per 'Sky Sport CH', però, "il progetto del Milan sembra piacere all'attaccante polacco, che non ha escluso di giocare in Serie A prima di appendere gli scarpini al chiodo". Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, recentemente contattato dall'entourage del numero 9 blaugrana, dovrebbe incontrare l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, nelle prossime settimane. L'obiettivo, si legge, "discutere di una possibile struttura salariale compatibile con le finanze del Milan".

Il Milan pensa che l'ingaggio di Lewandowski possa avere un impatto analogo - in termini tecnico/sportivi ma anche umani, all'interno dello spogliatoio - a quello avuto con l'arrivo di Olivier Giroud nel 2021. E, sempre secondo le fonti della redazione svizzera di 'Sky Sport', anche Zlatan Ibrahimović, attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, starebbe spingendo per questa soluzione.

Ibra, infatti, è convinto che Lewandowski incarni alla perfezione i valori del Milan. E anche che, nonostante l'età avanzata, possa rappresentare un modello da seguire per i giovani. Proprio come ha fatto lui negli anni passati e come sta facendo Luka Modrić in questa stagione. 'Sky Sport CH' ha precisato come - ad oggi - non ci sia alcun accordo: trattative soltanto all'inizio. Ma, chiude l'articolo, "il progetto sportivo del Milan, unito alla possibilità di tornare a competere in Champions League in un contesto stabile e competitivo, è particolarmente allettante per Lewandowski".

