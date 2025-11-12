Il Milan pensa che l'ingaggio di Lewandowski possa avere un impatto analogo - in termini tecnico/sportivi ma anche umani, all'interno dello spogliatoio - a quello avuto con l'arrivo di Olivier Giroud nel 2021 . E, sempre secondo le fonti della redazione svizzera di 'Sky Sport', anche Zlatan Ibrahimović , attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, starebbe spingendo per questa soluzione.

Ibra, infatti, è convinto che Lewandowski incarni alla perfezione i valori del Milan. E anche che, nonostante l'età avanzata, possa rappresentare un modello da seguire per i giovani. Proprio come ha fatto lui negli anni passati e come sta facendo Luka Modrić in questa stagione. 'Sky Sport CH' ha precisato come - ad oggi - non ci sia alcun accordo: trattative soltanto all'inizio. Ma, chiude l'articolo, "il progetto sportivo del Milan, unito alla possibilità di tornare a competere in Champions League in un contesto stabile e competitivo, è particolarmente allettante per Lewandowski".