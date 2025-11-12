Dalla Svizzera: “A Lewandowski piace il progetto del Milan”. Tutti gli sviluppi e i retroscena—
Per 'Sky Sport CH', però, "il progetto del Milan sembra piacere all'attaccante polacco, che non ha escluso di giocare in Serie A prima di appendere gli scarpini al chiodo". Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, recentemente contattato dall'entourage del numero 9 blaugrana, dovrebbe incontrare l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, nelle prossime settimane. L'obiettivo, si legge, "discutere di una possibile struttura salariale compatibile con le finanze del Milan".
Il Milan pensa che l'ingaggio di Lewandowski possa avere un impatto analogo - in termini tecnico/sportivi ma anche umani, all'interno dello spogliatoio - a quello avuto con l'arrivo di Olivier Giroud nel 2021. E, sempre secondo le fonti della redazione svizzera di 'Sky Sport', anche Zlatan Ibrahimović, attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, starebbe spingendo per questa soluzione.
Ibra, infatti, è convinto che Lewandowski incarni alla perfezione i valori del Milan. E anche che, nonostante l'età avanzata, possa rappresentare un modello da seguire per i giovani. Proprio come ha fatto lui negli anni passati e come sta facendo Luka Modrić in questa stagione. 'Sky Sport CH' ha precisato come - ad oggi - non ci sia alcun accordo: trattative soltanto all'inizio. Ma, chiude l'articolo, "il progetto sportivo del Milan, unito alla possibilità di tornare a competere in Champions League in un contesto stabile e competitivo, è particolarmente allettante per Lewandowski".
