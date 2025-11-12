Milan, la difesa è un punto di forza. Ma Allegri chiede un vecchio obiettivo

Il primo giudizio sulla stagione del Milan di Massimiliano Allegri passa inevitabilmente dalla difesa . Come ricorda il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo anni di fragilità e incertezze, il reparto arretrato è tornato a rappresentare un punto di forza , grazie al lavoro di Allegri, capace di ridare solidità al pacchetto arretrato. Sono nove i gol subiti nelle prime undici giornate , un dato che colloca Maignan tra i portieri meno battuti della Serie A. Questa statistica testimonia i progressi di un blocco che, almeno nei nomi, è lo stesso della scorsa disastrosa stagione.

Difesa rossonera tra presente e mercato invernale

Tomori, Gabbia e Pavlovic formano oggi una linea affidabile, più compatta e sicura nelle letture. Ciò che è cambiato rispetto allo scorso anno sono le alternative. Malick Thiaw è stato venduto al Newcastle per circa 35 milioni di euro, al suo posto sono arrivati due giovani difensori: Koni De Winter per 20 milioni dal Genoa e David Odogu dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. Il primo si sta ritagliando spazio e fiducia, pur tra qualche inevitabile errore di crescita. Diverso il discorso per Odogu, ancora in fase di adattamento. Il suo talento non basta però a coprire una lacuna evidente: manca un difensore d'esperienza, capace di guidare il reparto nei momenti più complessi.