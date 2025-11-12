Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, un colpo dalla Premier League per Allegri? Ecco a chi pensano i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, un colpo dalla Premier League per Allegri? Ecco a chi pensano i rossoneri

Milan, la difesa è un punto di forza. Ma Allegri chiede un vecchio obiettivo
La difesa del Milan è tornata solida sotto la guida di Allegri: solo 9 gol subiti in 11 partite. Tomori, Gabbia e Pavlovic formano un blocco affidabile, ma manca un leader d'esperienza. Per gennaio torna d'attualità il nome di Joe Gomez del...
Redazione

Il primo giudizio sulla stagione del Milan di Massimiliano Allegri passa inevitabilmente dalla difesa. Come ricorda il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo anni di fragilità e incertezze, il reparto arretrato è tornato a rappresentare un punto di forza, grazie al lavoro di Allegri, capace di ridare solidità al pacchetto arretrato. Sono nove i gol subiti nelle prime undici giornate, un dato che colloca Maignan tra i portieri meno battuti della Serie A. Questa statistica testimonia i progressi di un blocco che, almeno nei nomi, è lo stesso della scorsa disastrosa stagione.

Difesa rossonera tra presente e mercato invernale

—  

Tomori, Gabbia e Pavlovic formano oggi una linea affidabile, più compatta e sicura nelle letture. Ciò che è cambiato rispetto allo scorso anno sono le alternative. Malick Thiaw è stato venduto al Newcastle per circa 35 milioni di euro, al suo posto sono arrivati due giovani difensori: Koni De Winter per 20 milioni dal Genoa e David Odogu dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. Il primo si sta ritagliando spazio e fiducia, pur tra qualche inevitabile errore di crescita. Diverso il discorso per Odogu, ancora in fase di adattamento. Il suo talento non basta però a coprire una lacuna evidente: manca un difensore d'esperienza, capace di guidare il reparto nei momenti più complessi.

LEGGI ANCHE

Come ricorda il quotidiano, Igli Tare, già a fine agosto, aveva indicato l'acquisto di un centrale maturo come priorità per completare il reparto difensivo. L'obiettivo non si era concretizzato, ma il tema tornerà d'attualità in vista del mercato invernale. Infatti, sul taccuino dei dirigenti è riapparso con forza il nome di Joe Gomez, con l'obiettivo di riaprire i dialoghi col difensore inglese classe 1997 per regalare ad Allegri un nuovo difensore.

LEGGI ANCHE: Ambrosini: “Milan, ecco cosa ha di speciale Rabiot. I miei dubbi su Leao e Pulisic” >>>

A fine agosto, la trattativa sembrava pronta ad andare in porto, ma a causa del mancato acquisto da parte dei Reds di Marc Guehi, l'affare saltò sul più bello. In vista di gennaio, però, l'affare si può riaprire. Nei primi tre mesi di stagione il centrale inglese ha collezionato solo 238 minuti in campo, suddivisi in tre competizioni diverse e con solo due presenze da titolare (in Carabao Cup). Joe Gomez sa che al Milan potrebbe trovare molto più spazio, vista la sua duttilità tattica. L'inglese è un centrale, ma sa anche giocare come braccetto della difesa a tre o come terzino destro, ma soprattutto, grazie alla sua esperienza può rappresentare la pedina mancante nello scacchiere di Max Allegri.

Leggi anche
Juventus su Maignan del Milan: ecco perché potrebbe scegliere i bianconeri per il futuro
Milan, Gimenez via nel mercato di gennaio? Occhio a uno juventino e ad un ex interista

© RIPRODUZIONE RISERVATA