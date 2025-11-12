Milan, la difesa è un punto di forza. Ma Allegri chiede un vecchio obiettivo

Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo
Come ricorda il quotidiano, Igli Tare, già a fine agosto, aveva indicato l'acquisto di un centrale maturo come priorità per completare il reparto difensivo. L'obiettivo non si era concretizzato, ma il tema tornerà d'attualità in vista del mercato invernale. Infatti, sul taccuino dei dirigenti è riapparso con forza il nome di Joe Gomez, con l'obiettivo di riaprire i dialoghi col difensore inglese classe 1997 per regalare ad Allegri un nuovo difensore.
LEGGI ANCHE: Ambrosini: “Milan, ecco cosa ha di speciale Rabiot. I miei dubbi su Leao e Pulisic” >>>
A fine agosto, la trattativa sembrava pronta ad andare in porto, ma a causa del mancato acquisto da parte dei Reds di Marc Guehi, l'affare saltò sul più bello. In vista di gennaio, però, l'affare si può riaprire. Nei primi tre mesi di stagione il centrale inglese ha collezionato solo 238 minuti in campo, suddivisi in tre competizioni diverse e con solo due presenze da titolare (in Carabao Cup). Joe Gomez sa che al Milan potrebbe trovare molto più spazio, vista la sua duttilità tattica. L'inglese è un centrale, ma sa anche giocare come braccetto della difesa a tre o come terzino destro, ma soprattutto, grazie alla sua esperienza può rappresentare la pedina mancante nello scacchiere di Max Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA