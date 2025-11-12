Pianeta Milan
Milan, Gimenez via nel mercato di gennaio? Occhio a uno juventino e ad un ex interista

Milan, Gimenez sempre più fuori dal progetto: cessione imminente?
Milan, aria di addio per Santiago Gimenez: l'attaccante messicano è sempre più fuori dal progetto del tecnico Allegri e aumentano le possibilità di una sua partenza già Gennaio. Ecco il motivo
Il futuro di Santiago Gimenez sembra essere sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano non sta rendendo come ci aspettava (solo un gol in Coppa Italia in questa stagione) ed inoltre nei giorni scorsi ha fatto sapere di avere un problema alla caviglia che lo tormenta da mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport qualora a gennaio dovesse arrivare un'offerta importante l'ex Feyenoord, che salterà il prossimo match amichevole contro la Virtus Entella, potrebbe davvero partire prima del previsto.

Milan, ad Allegri serve un vero attaccante

Nel frattempo il ds Igli Tare sta valutando tutte le alternative per consegnare a Massimiliano Allegri un bomber al fine di provare a lottare per lo scudetto. Secondo il quotidiano piemontese tra i nomi c'è l'attaccante della Juventus, Jonathan David, mentre a causa di un infortunio è sfumato Artem Dovbyk della Roma. Sullo sfondo resta viva la pista che porta a Mauro Icardi, centravanti ex Inter e Paris Saint-Germain ora al Galatasaray. Mentre i tifosi sognano Robert Lewandowski per giugno.

