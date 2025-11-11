Calciomercato Milan, rossoneri su Lewandowski: scelta giusta? Il punto

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, ipotesi Lewandowski per il prossimo anno: è meglio esperienza o gioventù? L’analisi

Calciomercato Milan, Tare ha messo nel mirino l'attaccante del Barcellona Lewandowski per la prossima sessione estiva: scelta giusta o meglio puntare su un giovane calciatore come Camarda?
Ormai non è più un mistero. Il sogno della dirigenza del Milan e di tutti tifosi rossoneri per la prossima stagione è Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona con alle spalle 650 gol in 906 partite. Il suo arrivo rappresenterebbe un grande salto in avanti per le ambizioni del diavolo, anche perchè l'attacco attuale formato da Gimenez e Nkunku sta deludendo sotto tutti i punti di vista.

Calciomercato Milan, Lewandowski scelta giusta o no?

L'eventuale arrivo del polacco sarebbe accolto favorevolmente da molti sostenitori rossoneri, ma tuttavia occorre tenere presente che l'ex Bayern Monaco è un classe 1988 e quindi arriverebbe nella Milano rossonera all'età di 38 anni. È lecito dunque chiedersi se da questo punto di vista sia giusto puntare su un giocatore non più molto giovane sulla scia di quanto accaduto con Modric (qui i risultati stanno dando ragione alla dirigenza) o se è meglio puntare su un giovane come per esempio Camarda, ceduto in prestito al Lecce.

Staremo a vedere quale sarà la scelta definitiva della società che intanto cerca rinforzi già a gennaio. Tra i nomi vi sono Panichelli dello Strasburgo e  Burkardt dell'Eintracht Francoforte.

