Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 11 novembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, giacché è risaputo come, durante la sosta del campionato per le Nazionali, è il tema che va per la maggiore tra i tifosi e gli addetti ai lavori. E sul Diavolo, in giornata, ce ne sono veramente tante da dire! Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA