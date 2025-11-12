In casa Milan, il calciomercato tiene banco in questo periodo di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. E non potrebbe essere altrimenti. È proprio quando il campo, infatti, si defila per un attimo per lasciare spazio ad altri argomenti, che il mercato si infila nella testa e nei pensieri dei tifosi rossoneri. La cui speranza è quella di vedere un Milan sempre più forte e competitivo nei mesi e negli anni a venire. In base agli ultimi 'rumors', le prospettive sembrano davvero buone. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, fari puntati su un vecchio pallino di Maldini e Massara: ora è pronto per il Diavolo
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, fari puntati su un vecchio pallino di Maldini e Massara: ora è pronto per il Diavolo
Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe tornato su un obiettivo di calciomercato che già gli ex dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara avevano messo nel mirino circa due anni e mezzo fa per rinforzare il Diavolo post-Scudetto 2022-2023
© RIPRODUZIONE RISERVATA