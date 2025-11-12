In casa Milan, il calciomercato tiene banco in questo periodo di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. E non potrebbe essere altrimenti. È proprio quando il campo, infatti, si defila per un attimo per lasciare spazio ad altri argomenti, che il mercato si infila nella testa e nei pensieri dei tifosi rossoneri. La cui speranza è quella di vedere un Milan sempre più forte e competitivo nei mesi e negli anni a venire. In base agli ultimi 'rumors', le prospettive sembrano davvero buone. PROSSIMA SCHEDA