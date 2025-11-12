Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo
La Juve lo vorrebbe per le sue indubbie qualità tecniche e mentali: alle spalle ha quasi 400 partite da professionista tra club e Nazionale. Tre queste, 32 match di Champions League e 14 di Europa League, più due Europei di cui uno - quello del 2024 - da titolare della Francia.
Maignan, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, non dovrebbe prolungare il suo contratto. Per la 'rosea', anzi, il tavolo delle trattative per il rinnovo è stato abbandonato tempo fa. Lui subisce il fascino della Premier League, con il Chelsea primo club candidato ad accoglierlo.
Chelsea avanti, ma non c'è ancora niente di definito—
Sarebbe dovuto finire ai 'Blues' già la scorsa estate, poi il Milan non lo ha fatto più partire. Discorso rinviato al 2026, dunque, tra le parti. Non c'è, però, niente di fatto ancora e per questo la Juventus spera nel ribaltone che possa cambiare le carte in tavola.
I bianconeri partono in svantaggio, certo, ma, per 'La Gazzetta dello Sport', Maignan - che in Italia si è sempre trovato bene - potrebbe anche scegliere la 'Vecchia Signora' per via dello 'zoccolo duro francese' presente nel club, dall'amministratore delegato Damien Comolli, all'ex compagno di squadra Pierre Kalulu per finire con quello attuale di Nazionale, Khéphren Thuram.
