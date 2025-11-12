Pianeta Milan
Juventus su Maignan del Milan: ecco perché potrebbe scegliere i bianconeri per il futuro

Juventus sempre interessata a Maignan del Milan. Ma un altro club è in vantaggio
Mike Maignan, portiere francese classe 1995 in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, potrebbe finire alla Juventus a parametro zero a fine stagione. Un altro club, però, è attualmente in vantaggio sull'ex Lille e PSG
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus è interessata a due giocatori che militano nel campionato di Serie A e che, con tutta probabilità, saranno liberi da vincoli contrattuali con i loro rispettivi club a fine stagione: si tratta di Mike Maignan (Milan) e Zeki Çelik (Roma).

Calciomercato Milan, Maignan verso la Juventus? Il punto de 'La Gazzetta dello Sport'

Perché la Juventus vorrebbe Maignan del Milan in porta a partire dalla stagione 2026-2027? È presto detto: dopo cinque anni di Serie A, per lui l'adattamento al calcio italiano ed alla lingua italiana non costituirebbero un problema. Ma non si tratta, certo dell'unico fattore che parlerebbe in favore di 'Magic Mike'.

La Juve lo vorrebbe per le sue indubbie qualità tecniche e mentali: alle spalle ha quasi 400 partite da professionista tra club e Nazionale. Tre queste, 32 match di Champions League e 14 di Europa League, più due Europei di cui uno - quello del 2024 - da titolare della Francia.

Maignan, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, non dovrebbe prolungare il suo contratto. Per la 'rosea', anzi, il tavolo delle trattative per il rinnovo è stato abbandonato tempo fa. Lui subisce il fascino della Premier League, con il Chelsea primo club candidato ad accoglierlo.

Chelsea avanti, ma non c'è ancora niente di definito

Sarebbe dovuto finire ai 'Blues' già la scorsa estate, poi il Milan non lo ha fatto più partire. Discorso rinviato al 2026, dunque, tra le parti. Non c'è, però, niente di fatto ancora e per questo la Juventus spera nel ribaltone che possa cambiare le carte in tavola.

I bianconeri partono in svantaggio, certo, ma, per 'La Gazzetta dello Sport', Maignan - che in Italia si è sempre trovato bene - potrebbe anche scegliere la 'Vecchia Signora' per via dello 'zoccolo duro francese' presente nel club, dall'amministratore delegato Damien Comolli, all'ex compagno di squadra Pierre Kalulu per finire con quello attuale di Nazionale, Khéphren Thuram.

