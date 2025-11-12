Mike Maignan, portiere francese classe 1995 in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, potrebbe finire alla Juventus a parametro zero a fine stagione. Un altro club, però, è attualmente in vantaggio sull'ex Lille e PSG

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus è interessata a due giocatori che militano nel campionato di Serie A e che, con tutta probabilità, saranno liberi da vincoli contrattuali con i loro rispettivi club a fine stagione: si tratta di Mike Maignan (Milan) e Zeki Çelik (Roma).