Calciomercato Milan, Lewandowski sibillino sul futuro: i tifosi sognano

Milan, Lewandowski per spezzare la maledizione del centravanti—
Oltre ad essere un grande colpo l'eventuale arrivo dell'ex Bayern Monaco potrebbe spezzare la maledizione attaccante. Come riportato da Tuttosport questa dura dall'addio nel 2012 di Filippo Inzaghi. Solo Olivier Giroud era riuscito a risolvere il problema in attacco segnando tra il 2021 e il 2024 49 gol in 132 partite. Dopo il francese, sottolinea il quotidiano piemontese, i rossoneri hanno speso 100 milioni per sette centravanti che hanno tutti deluso: da Origi agli attuali Gimenez e Nkunku.
