Calciomercato Milan, Lewandowski apre ai rossoneri? I tifosi sognano l’arrivo del bomber polacco

Calciomercato Milan, Lewandowski sibillino sul futuro: i tifosi sognano
Calciomercato Milan, il grande sogno di tutti i tifosi rossoneri per il prossimo anno è l'acquisto del bomber del Barcellona, Robert Lewandowski: il polacco non ha di fatto escluso un addio al club blaugrana. Le parole
Nella lista del ds Igli Tare per rinforzare l'attacco del Milan compare il nome di Robert Lewandowski. Ormai non è più un mistero che la dirigenza rossonera sia sulle tracce del bomber del Barcellona il cui contratto con il club blaugrana scade a giugno 2026. I tifosi sognano un suo arrivo che rappresenterebbe una grande svolta per le ambizioni del club.

Calciomercato Milan, Lewandowski non esclude un addio al Barcellona

Ad aumentare la speranza del popolo milanista ci sono le parole dello stesso giocatore che come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri, dal ritiro della sua nazionale, avrebbe dichiarato: "Non ho fretta e sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perchè devo ancora capire cosa sia meglio per me".

Milan, Lewandowski per spezzare la maledizione del centravanti

LEGGI ANCHE: Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo >>>

Oltre ad essere un grande colpo l'eventuale arrivo dell'ex Bayern Monaco potrebbe spezzare la maledizione attaccante. Come riportato da Tuttosport questa dura dall'addio nel 2012 di Filippo  Inzaghi. Solo Olivier Giroud era riuscito a risolvere il problema in attacco segnando tra il 2021 e il 2024 49 gol in 132 partite. Dopo il francese, sottolinea il quotidiano piemontese, i rossoneri hanno speso 100 milioni per sette centravanti che hanno tutti deluso: da Origi agli attuali Gimenez e Nkunku.

