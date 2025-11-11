Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lewandowski: “Il mio futuro? Al momento non conosco neanche io la risposta”

INTERVISTE

Lewandowski: “Il mio futuro? Al momento non conosco neanche io la risposta”

Lewandowski: “Il mio futuro? Al momento non conosco neanche io la risposta” - immagine 1
Robert Lewandowski, ex attaccante del Bayern Monaco ora al  Barcellona finito nel mirino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Robert Lewandowski, ex attaccante del Bayern Monaco ora al  Barcellona, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, la Polonia, legate al suo futuro, finito sotto i riflettori nelle ultime settimane. Son molte le voci che lo vedono nel mirino del Milan da giugno 2026. Il contratto del centravanti con il Barcellona scadrà a giugno a giugno 2026 e, da quel momento, potrà trasferirsi a parametro zero in qualsiasi squadra, sia europea che non. Ecco, di seguito, le parole del numero 9 blaugrana, riprese dal sito goal.pl: 

Milan, parla Lewandowski

—  

LEGGI ANCHE: Milan tra campo e mercato: Modric verso il rinnovo! Dovbyk salta? Ecco il nome per l’attacco

Il mio futuro? Al momento non conosco neanche io la risposta, ma vi dico una cosa: non ho fretta. Anche se un club mi contattasse ora, non avrei fretta di rispondere perché ho pace interiore, ed è la cosa più importante. Prima di tutto avrei bisogno di tempo per capire cosa è meglio per me, ma per il momento sono in pace“.

Leggi anche
Milan-Roma, Voeller: “I giallorossi sono stati nettamente superiori, grande partita”
Milan, parla Pavlovic: “San Siro è impressionante: il tempio del calcio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA