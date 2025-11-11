Robert Lewandowski, ex attaccante del Bayern Monaco ora al Barcellona, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, la Polonia, legate al suo futuro, finito sotto i riflettori nelle ultime settimane. Son molte le voci che lo vedono nel mirino del Milan da giugno 2026. Il contratto del centravanti con il Barcellona scadrà a giugno a giugno 2026 e, da quel momento, potrà trasferirsi a parametro zero in qualsiasi squadra, sia europea che non. Ecco, di seguito, le parole del numero 9 blaugrana, riprese dal sito goal.pl:
“Il mio futuro? Al momento non conosco neanche io la risposta, ma vi dico una cosa: non ho fretta. Anche se un club mi contattasse ora, non avrei fretta di rispondere perché ho pace interiore, ed è la cosa più importante. Prima di tutto avrei bisogno di tempo per capire cosa è meglio per me, ma per il momento sono in pace“.
