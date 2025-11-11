Robert Lewandowski , ex attaccante del Bayern Monaco ora al Barcellona , ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, la Polonia, legate al suo futuro, finito sotto i riflettori nelle ultime settimane. Son molte le voci che lo vedono nel mirino del Milan da giugno 2026. Il contratto del centravanti con il Barcellona scadrà a giugno a giugno 2026 e, da quel momento, potrà trasferirsi a parametro zero in qualsiasi squadra, sia europea che non. Ecco, di seguito, le parole del numero 9 blaugrana, riprese dal sito goal.pl:

“Il mio futuro? Al momento non conosco neanche io la risposta, ma vi dico una cosa: non ho fretta. Anche se un club mi contattasse ora, non avrei fretta di rispondere perché ho pace interiore, ed è la cosa più importante. Prima di tutto avrei bisogno di tempo per capire cosa è meglio per me, ma per il momento sono in pace“.