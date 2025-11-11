Samuele Ricci è stato il primo colpo di mercato del Milan nell'ultima sessione estiva. Il giovane centrocampista classe 2001, prelevato dal Torino, era seguito già da gennaio scorso. I tentativi per portarlo in rossonero ci sono stati, ma il club granata non ha mai voluto privarsi del suo gioiello a stagione in corso. Ricci, intervistato dai microfoni di 'RaiSport', ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su numerosi temi: dal suo passaggio al Milan fino al capitolo legato alla Nazionale Italiana. Il giovane, infatti, con le ultime prestazioni fornite, è riuscito a riconquistarsi un posto nella Nazionale di Gennaro Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole sull'impatto avuto con l'ex giocatore e allenatore del Milan:
Ricci: "Gattuso? Impatto molto positivo. In questi mesi l'ho comunque sentito"
INTERVISTE
Milan, le parole di Ricci su Gattuso—
Sull'impatto con Gattuso: "Molto positivo, anche in questi mesi nei quali non sono stato convocato ho avuto modo di sentirlo: non è una cosa scontata, significa che dà importanza anche a chi è rimasto a casa. A Coverciano ho avuto poco modo di interagire, però sono arrivato solo ieri".
