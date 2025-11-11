Nella giornata di ieri, ovvero lunedì 10 novembre 2025, è andata in scena la 14esima edizione del Gran Galà del Calcio. I colleghi di Tuttomercatoweb, presenti all'evento, sono riusciti ad intercettare il giovane Simone Canestrelli, difensore centrale del Pisa. Il difensore nerazzurro, durante l'intervista, ha parlato della stagione giocata con la squadra allenata da Alberto Gilardino, ex calciatore del Milan. Durante la chiacchierata, Canestrelli ha voluto riservare anche alcune parole per un giocatore rossonero: il portoghese Rafael Leao. Canestrelli ha riferito che il numero 10 del Milan ha una potenza fisica davvero ammirevole, unita ad una tecnica molto difficile da fermare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: