Nella giornata di ieri, ovvero lunedì 10 novembre 2025, è andata in scena la 14esima edizione del Gran Galà del Calcio. I colleghi di Tuttomercatoweb, presenti all'evento, sono riusciti ad intercettare il giovane Simone Canestrelli, difensore centrale del Pisa. Il difensore nerazzurro, durante l'intervista, ha parlato della stagione giocata con la squadra allenata da Alberto Gilardino, ex calciatore del Milan. Durante la chiacchierata, Canestrelli ha voluto riservare anche alcune parole per un giocatore rossonero: il portoghese Rafael Leao. Canestrelli ha riferito che il numero 10 del Milan ha una potenza fisica davvero ammirevole, unita ad una tecnica molto difficile da fermare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Canestrelli: “Leao è fortissimo. Ha una potenza fisica impressionante”
INTERVISTE
Milan, Canestrelli: “Leao è fortissimo. Ha una potenza fisica impressionante”
Simone Canestrelli, intervistato durante il Gran Galà del Calcio, ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao, numero 10 del Milan
Milan, le parole di Canestrelli su Leao—
LEGGI ANCHE: Milan tra campo e mercato: Modric verso il rinnovo! Dovbyk salta? Ecco il nome per l’attacco
Se è presente qualche attaccante che l'ha impressionato maggiormente, Canestrelli ha risposto: "Tutte le domeniche ci sono attaccanti fortissimi, se devo dirne uno cito Leao che è fortissimo e ha una potenza fisica davvero impressionante, ma anche tecnica difficile da contrastare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA