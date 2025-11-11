Parma-Milan, Condò: 'Nelle ultime 4 partite in vantaggio i rossoneri ...'

Pianeta Milan
Condò il pareggio di Parma: “Milan nelle ultime 4 partite in vantaggio ha dato la possibilità di recuperare”

Il Milan di Allegri rallenta ancora: avanti 2-0 a Parma con Saelemaekers e Leao, si fa rimontare da Bernabé e Delprato. Come ricordato da Paolo Condò su Sky Sport, è la quarta partita di fila in cui i rossoneri concedono sempre la chance di...
Il Milan di Allegri inciampa ancora sul più bello. Al 'Tardini' finisce 2-2 contro il Parma di Cuesta, in una sfida che ricalca un copione già visto: vantaggio rossonero, doppio colpo con Saelemaekers e Leao su rigore, poi il blackout. Bernabé riapre il match prima dell'intervallo e nella ripresa i gialloblù, trascinati dalla grinta del loro allenatore, completano il pareggio grazie alla rete di Delprato. Nel finale il Milan avrebbe anche le chance per vincerla, ma spreca tutto con Pulisic e Saelemaekers. Ancora una volta, la squadra di Allegri si fa rimontare e lascia per strada punti preziosi.

Parma-Milan, una statistica di Paolo Condò

Al termine della partita, si è espresso ai microfoni di Sky Sport il noto giornalista Paolo Condò, riportando una particolare statistica che non può fare felici i tifosi rossoneri e Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto al termine di Parma-Milan: "Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite e, se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare".

