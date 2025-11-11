Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex calciatore di Milan e Fiorentina, Massimo Orlando , ha parlato di alcune tematiche riguardanti la Serie A. In particolare, l'ex rossonero si è soffermato a parlare della rimonta subita dal Milan contro il Parma sabato sera. Dopo essere andati in vantaggio con ben due gol, i rossoneri si sono 'spenti' facendosi rimontare di due gol in poco tempo: 2-2 al Tardini. Ecco, di seguito, le parole di Orlando:

Sulla rimonta subita dal Milan contro il Parma del giovane Cuesta: "Ci sono rimasto malissimo perché va in vantaggio senza faticare, Allegri secondo me è mancato di attenzione nell'andare a chiudere la partita. Non doveva stare li ad aspettare, perché un gol lo puoi sempre prendere. Il Milan poi dietro è tornato quello dello scorso anno, troppi errori e disattenzioni. Perché Estupinan quando Bartesaghi aveva giocato cosi bene finora? Il Milan che gioca una partita a settimana doveva chiuderla prima".