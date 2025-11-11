Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ricci: “Modric? Giocatore più forte che abbia mai incontrato. Mi ha colpito l’umiltà”

INTERVISTE

Ricci: “Modric? Giocatore più forte che abbia mai incontrato. Mi ha colpito l’umiltà”

Ricci: “Modric? Giocatore più forte che abbia mai incontrato. Mi ha colpito l’umiltà” - immagine 1
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato a 'RaiSport' dal ritiro della Nazionale: ecco le sue dichiarazioni su Luka Modric
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, è stato il primo colpo del club di via Aldo Rossi a centrocampo. Il giovane, prelevato dal Torino, ha fatto inizialmente un po' di fatica nell'entrare nei meccanismi della squadra ma, ultimamente, è riuscito a trovare la giusta continuità sfoderando prestazioni davvero positive. Il giovane, intervistato dai microfoni di 'RaiSport' direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, ex giocatore ed allenatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Luka Modric, suo compagno di reparto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Ricci su Allegri

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ipotesi Lewandowski per il prossimo anno: è meglio esperienza o gioventù? L’analisi

Ricci su cosa significa giocare nel Milan con Luka Modrić: "Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l'importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant'anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli".

LEGGI ANCHE

Su cosa rende speciale Modrić: "Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l'intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant'anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più".

Leggi anche
Ricci: “Leao non sa quanto è forte. Ora è concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene”
Ricci: “Allegri? Ci capiamo bene. Sta creando qualcosa di importante al Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA