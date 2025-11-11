Samuele Ricci , centrocampista del Milan classe 2001, è stato il primo colpo del club di via Aldo Rossi a centrocampo. Il giovane, prelevato dal Torino, ha fatto inizialmente un po' di fatica nell'entrare nei meccanismi della squadra ma, ultimamente, è riuscito a trovare la giusta continuità sfoderando prestazioni davvero positive. Il giovane, intervistato dai microfoni di 'RaiSport' direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso , ex giocatore ed allenatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Luka Modric, suo compagno di reparto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ricci su cosa significa giocare nel Milan con Luka Modrić: "Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l'importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant'anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli".