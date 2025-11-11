Samuele Ricci , giovane centrocampista del Milan classe 2001, è stato il primo colpo del calciomercato rossonero estivo. Il giovane, prelevato dal Torino, ha fatto difficoltà inizialmente nell'inserirsi nella nuova squadra ma, ultimamente, è riuscito a dare quella giusta continuità che gli ha permesso anche di riconquistare un posto in Nazionale. Il centrocampista rossonero, infatti, è stato ntervistato dai microfoni di 'RaiSport' direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana chiamato da Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, per gli impegni contro Moldova e Norvegia. Ecco, di seguito, le sue parole sul rapporto con Allegri:

Ricci su come sta andando al Milan con Massimiliano Allegri :"Ci capiamo bene, abbiamo anche lo stesso senso dell'umorismo. Sta andando molto bene, è un grande allenatore e non lo devo dire io: sta creando qualcosa di importante, il Milan arrivava da un anno complicato e adesso penso che stiamo facendo molto bene. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e abbiamo perso un po' troppi punti, però la mano del mister si vede".