Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Clamoroso a Napoli, agente Lobotka: “Se Conte resta Stanislav potrebbe andare via a giugno. È felice, ma…”

SERIE A

Clamoroso a Napoli, agente Lobotka: “Se Conte resta Stanislav potrebbe andare via a giugno. È felice, ma…”

Napoli, ag. Lobotka: 'Ecco cosa potrebbe succedere se resta Conte'
Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka, ha aperto ad un addio del centrocampista al Napoli a giugno, in caso di permanenza di Conte sulla panchina azzurra: ecco le sue dichiarazioni
Redazione PM

Dopo la sconfitta contro il Bologna l'aria in casa Napoli è diventata sempre più tesa. Prima le parole di Antonio Conte nel post partita del match del Dall'Ara, seguito questa mattina da un vertice con il presidente Aurelio De Laurentis, poi le dure parole di Branislav Jarusek, agente di Lobotka.

Napoli, l'agente di Lobotka contro Conte

—  

L'assistito del centrocampista azzurro non le ha mandate a dire al mister pugliese, minacciando addirittura un addio del giocatore a giugno qualora l'ex Juventus rimanesse in Campania. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni del podcast VAR.

LEGGI ANCHE

“Se Conte restasse a Napoli, potrebbe chiedermi di trovare una soluzione a giugno. Un trasferimento la prossima estate potrebbe avere senso, ma dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia, ma fisicamente a questo livello è impegnativo continuare".

LEGGI ANCHE: Milan, Ricci: “Modric umile e intelligente. Allegri un grande. Leao non sa quanto è forte”

Insomma dopo una stagione conclusa con la vittoria dello scudetto dove Conte è stato amato da tutti, qualcosa tra l'allenatore e l'ambiente partenopeo sembra essersi rotto. Staremo a se nelle prossime patite la situazione tornerà alla normalità.

Leggi anche
Milan, Pasqualin non ha dubbi: “Per la corsa scudetto non c’è ancora una favorita”
Milan, rendimento migliore rispetto ad un anno fa: ecco il dato che premia i rossoneri di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA