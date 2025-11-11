Napoli, ag. Lobotka: 'Ecco cosa potrebbe succedere se resta Conte'

“Se Conte restasse a Napoli, potrebbe chiedermi di trovare una soluzione a giugno. Un trasferimento la prossima estate potrebbe avere senso, ma dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia, ma fisicamente a questo livello è impegnativo continuare".

Insomma dopo una stagione conclusa con la vittoria dello scudetto dove Conte è stato amato da tutti, qualcosa tra l'allenatore e l'ambiente partenopeo sembra essersi rotto. Staremo a se nelle prossime patite la situazione tornerà alla normalità.