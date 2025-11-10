Milan, rossoneri in crescita rispetto all'anno scorso: i numeri

I tre pareggi nelle ultime quattro partite hanno ridotto le reali ambizioni scudetto del Milan . Nonostante ciò però la formazione di Massimiliano Allegri dista solo due punti dalle capoliste Inter e Roma e nel prossimo turno di campionato se la vedrà con i nerazzurri in un derby che sarà inevitabilmente un bel banco di prova per i rossoneri.

Milan, classifica migliore rispetto all'anno scorso

Dopo un buon inizio il Milan, complice anche gli infortuni di Rabiot e Pulisic, ha rallentato nelle ultime partite conquistando solo 9 punti su 15, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. Nonostante questo il Diavolo, come riportato da Tuttomercatoweb, ha un rendimento migliore rispetto a quello fatto registrare solamente un anno. L'allora formazione di Fonseca aveva infatti 17 punti, ora quella di Allegri 22 (+5).