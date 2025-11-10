Milan, rossoneri in crescita rispetto all'anno scorso: i numeri

Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta
Per quanto riguarda le altre big la differenza maggiore in positivo l'ha fatta registrare la Roma di Gian Piero Gasperini (+11), mentre l'Inter ha gli stessi punti. Peggio la Juventus (-2) e il Napoli reduce dalla sconfitta esterna contro il Bologna (-3).
© RIPRODUZIONE RISERVATA