Milan, rossoneri in crescita rispetto all'anno scorso: i numeri
Milan, la formazione di Massimiliano Allegri registra un rendimento migliore rispetto a quella di Fonseca di un anno fa: ecco la differenza nelle due classifiche a confronto
I tre pareggi nelle ultime quattro partite hanno ridotto le reali ambizioni scudetto del Milan. Nonostante ciò però la formazione di Massimiliano Allegri dista solo due punti dalle capoliste Inter e Roma e nel prossimo turno di campionato se la vedrà con i nerazzurri in un derby che sarà inevitabilmente un bel banco di prova per i rossoneri.

Milan, classifica migliore rispetto all'anno scorso

Dopo un buon inizio il Milan, complice anche gli infortuni di Rabiot e Pulisic, ha rallentato nelle ultime partite conquistando solo 9 punti su 15, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. Nonostante questo il Diavolo, come riportato da Tuttomercatoweb, ha un rendimento migliore rispetto a quello fatto registrare solamente un anno. L'allora formazione di Fonseca aveva infatti 17 punti, ora quella di Allegri 22 (+5).

Per quanto riguarda le altre big la differenza maggiore in positivo l'ha fatta registrare la Roma di Gian Piero Gasperini (+11), mentre l'Inter ha gli stessi punti. Peggio la Juventus (-2) e il Napoli reduce dalla sconfitta esterna contro il Bologna (-3).

