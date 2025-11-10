Calciomercato Milan, un nuovo nome sulla lista di Tare per il dopo Maignan

Calciomercato Milan, Tare avrebbe individuato un nuovo profilo per sostituire Maignan, il cui futuro contratto in rossonero è in scadenza nel 2026: gioca in un club di Serie A. Ecco di chi si tratta
È sempre più incerto il futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e tra le parti non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento, nonostante il rendimento del francese nelle ultime partite sia migliorato. L'anno scorso era stata trovata l'intesa, ma le prestazioni negative dell'ex Lille aveva sospeso tutto.
Calciomercato Milan, Tare pensa ad un nuovo nome per il post Maignan
Da diverso tempo il ds Igli Tare sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato. Molti nomi sono usciti negli ultimi mesi. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Suzuki, portiere del Parma, Carnesecchi, Caprile e Di Gregorio. A questi nomi se ne aggiunto un altro nelle ultime ore.