Calciomercato Milan, un nuovo nome sulla lista di Tare per il dopo Maignan

È sempre più incerto il futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e tra le parti non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento, nonostante il rendimento del francese nelle ultime partite sia migliorato. L'anno scorso era stata trovata l'intesa, ma le prestazioni negative dell'ex Lille aveva sospeso tutto.