Per Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, sui 'rumors' di Lewandowski al Milan a gennaio ci sono da fare delle precisazioni. Ecco cosa ha detto, a tal proposito, Romano sul suo canale 'YouTube'. "Al di là dell' apprezzamento e dell'opportunità di portare in Italia un giocatore come Lewandowski, quello che risulta è che, anche parlando con chi è vicino a Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio".