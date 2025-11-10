Pianeta Milan
‘Sport’ parla di Lewandowski al Milan a gennaio, Romano precisa: “Vi dico cosa risulta”

Il quotidiano catalano 'Sport' parla di un interesse del Milan per Robert Lewandowski, centravanti polacco classe 1988 del Barcellona, già per il calciomercato di gennaio. Ecco la situazione spiegata da Fabrizio Romano in un video su 'YouTube'
Negli ultimi giorni il quotidiano catalano 'Sport' ha spiegato come il Milan, già nella sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, voglia provare a prendere Robert Lewandowski dal Barcellona. L'attaccante polacco, classe 1988, sarebbe l'oggetto del desiderio dei rossoneri anche secondo altre autorevoli fonti.

Calciomercato, Lewandowski al Milan a gennaio? Romano frena

L'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund andrà in scadenza di contratto con il club blaugrana il prossimo 30 giugno 2026 e, di recente, complice anche qualche acciacco muscolare, ha perso il posto da titolare nella formazione di Hansi Flick. Tornato ieri in campo, nella trasferta di campionato a Vigo contro i padroni di casa del Celta, Lewandowski - tanto per non perdere le care, vecchie, buone abitudini, ha realizzato una tripletta nella vittoria per 4-2 del Barça.

Per Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, sui 'rumors' di Lewandowski al Milan a gennaio ci sono da fare delle precisazioni. Ecco cosa ha detto, a tal proposito, Romano sul suo canale 'YouTube'. "Al di là dell' apprezzamento e dell'opportunità di portare in Italia un giocatore come Lewandowski, quello che risulta è che, anche parlando con chi è vicino a Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio".

Per Romano, anche nonostante l'età avanzata, Lewandowski resta uno dei migliori in circolazione e sarebbe un colpo straordinario, così come insegna la recente esperienza con Luka Modrić. I tifosi del Milan, però, dovranno rassegnarsi a non vederlo in rossonero. Almeno fino a giugno, poi si vedrà. "Lewandowski non vuole andare via a gennaio - ha chiosato Romano -. È convinto personalmente che il Barça possa fare strada in diverse competizioni, Champions League inclusa, e vuole chiudere nel modo migliore la sua esperienza al Barcellona".

