Per Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, sui 'rumors' di Lewandowski al Milan a gennaio ci sono da fare delle precisazioni. Ecco cosa ha detto, a tal proposito, Romano sul suo canale 'YouTube'. "Al di là dell' apprezzamento e dell'opportunità di portare in Italia un giocatore come Lewandowski, quello che risulta è che, anche parlando con chi è vicino a Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio".
Per Romano, anche nonostante l'età avanzata, Lewandowski resta uno dei migliori in circolazione e sarebbe un colpo straordinario, così come insegna la recente esperienza con Luka Modrić. I tifosi del Milan, però, dovranno rassegnarsi a non vederlo in rossonero. Almeno fino a giugno, poi si vedrà. "Lewandowski non vuole andare via a gennaio - ha chiosato Romano -. È convinto personalmente che il Barça possa fare strada in diverse competizioni, Champions League inclusa, e vuole chiudere nel modo migliore la sua esperienza al Barcellona".
