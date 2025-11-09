Un prolungamento che riconoscerebbe il rendimento in campo del calciatore ed il fatto che in estate Leao, nonostante alcuni interessamenti, ha sempre dato massima priorità e rispetto al Milan. Mi parlano di un contratto che potrebbe essere prolungato di altri due o tre anni, quindi dettaglio ancora da discutere. Però l’aspetto fondamentale è che comunque questo tipo di rinnovo sarebbe un prolungamento… Nel calcio e nel Milan mi viene difficile dire che ci sono calciatori incedibili e intoccabili, sicuramente il Milan, eventualmente, se arrivasse un’offerta importante la dovrebbe comunque considerare e valutare, ma lo farebbe per Leao così come per qualsiasi altro calciatore. Su questo non ci sono dubbi. È una questione anche di regola del mercato. Ma sicuramente ad oggi l’intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto di Leao. In passato si è parlato tanto di Barcellona o club inglesi, ma questi sono poi discorsi da valutare a fine anno”.