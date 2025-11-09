Pianeta Milan
Moretto: “Ad oggi l’intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto di Leao”

Moretto: “Ad oggi l’intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto di Leao” - immagine 1
L'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, nel suo nuovo video pubblicato sul canale YouTube, ha parlato del futuro di Leao al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Da quando è tornato, Rafael Leao sembra come 'rinato'. Anche ieri sera contro il Parma, la sua prestazione è stata più che positiva: il portoghese, oltre ad aver messo a segno il rigore del 2-0, ha anche servito uno splendido assist per Pulisic che poi, purtroppo, ha sprecato. Il noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, nel suo nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro del numero 10 portoghese del Milan, parlando di rinnovo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“Parliamo di uno dei più forti in Serie A ed in Europa: Leao ha dimostrato di avere le qualità per essere tra i migliori nel suo ruolo. Ci sono novità anche sul futuro e sul contratto. Leao sempre più protagonista, sempre più trascinatore in questo Milan di Allegri. Sette partite di campionato, quattro gol ed un assist. Un Leao sempre più decisivo, un calciatore che regala assist, come quello a Pavlovic, e anche rigorista. Non c’è tanto da parlare per quanto riguarda il mercato intorno a Leao perché il Milan già in estate aveva accarezzato l’idea di prolungare il contratto del portoghese. Nelle ultime settimane questa idea è riemersa nella testa dei dirigenti rossoneri. Voglio spiegare di come il Milan sia veramente intenzionato a prolungare il contratto di Leao, in scadenza nel 2028.

LEGGI ANCHE: Pagelle Sondrio-Milan Futuro 1-0: Sia ci prova, Traoré sbaglia troppo

Un prolungamento che riconoscerebbe il rendimento in campo del calciatore ed il fatto che in estate Leao, nonostante alcuni interessamenti, ha sempre dato massima priorità e rispetto al Milan. Mi parlano di un contratto che potrebbe essere prolungato di altri due o tre anni, quindi dettaglio ancora da discutere. Però l’aspetto fondamentale è che comunque questo tipo di rinnovo sarebbe un prolungamento… Nel calcio e nel Milan mi viene difficile dire che ci sono calciatori incedibili e intoccabili, sicuramente il Milan, eventualmente, se arrivasse un’offerta importante la dovrebbe comunque considerare e valutare, ma lo farebbe per Leao così come per qualsiasi altro calciatore. Su questo non ci sono dubbi. È una questione anche di regola del mercato. Ma sicuramente ad oggi l’intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto di Leao. In passato si è parlato tanto di Barcellona o club inglesi, ma questi sono poi discorsi da valutare a fine anno”.

